Người phụ nữ xách quần nhảy quanh cửa hàng, xem camera trước đó mới rõ lý do

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội đã và đang rôm rả bàn luận về đoạn clip ghi lại tình huống "dở khóc dở cười" của một người phụ nữ.

(Video ghi lại tình huống "dở khóc dở cười" của người phụ nữ trong cửa hàng quần áo. Nguồn: MXH)

Theo camera an ninh ghi lại, tranh thủ lúc cửa hàng quần áo không có khách. Người phụ nữ này và người bạn của mình liền nằm dưới sàn nghỉ ngơi.

Đáng nói, khi đang thư thả bấm điện thoại, người phụ nữ đã gặp sự việc khiến chị hoảng sợ, xách quần chạy quanh cửa hàng.

Con chuột chui tọt vào ống quần của người phụ nữ.

Hóa ra, một con chuột từ đâu chạy tới, chui tọt vào ống quần của người phụ nữ. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người phụ nữ đã hoảng sợ, chạy quanh cửa hàng để con chuột rơi ra.

Sau sự việc, chạy hoảng loạn xách quần bỏ chạy.

Đến khi xem lại camera an ninh, chị cũng "dở khóc dở cười" với tình huống mà bản thân gặp phải. Quả thực bất kỳ ai rơi vào tình huống của người phụ nữ cũng hoảng sợ mà thôi.