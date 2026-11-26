Hồi sinh nhờ anh trai hiến tủy

Năm 2012, bà Trịnh Thị Thanh Lợi (hiện 52 tuổi, trú tại Hải Phòng) đi khám vì thấy lòng bàn tay chuyển vàng bất thường. Nghĩ mình gặp vấn đề về gan, người phụ nữ này không ngờ kết quả xét nghiệm lại phát hiện cả ba dòng tế bào máu đều suy giảm, dấu hiệu của bệnh suy tủy xương.

Sau khi được chuyển đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội), bà Lợi được giải thích về nguy cơ nhiễm trùng, xuất huyết do số lượng hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều giảm. Nếu không được điều trị phù hợp, người bệnh có thể phải truyền máu, truyền tiểu cầu kéo dài.

Bác sĩ tư vấn ghép tế bào gốc đồng loài, sử dụng tế bào gốc từ người hiến để phục hồi hệ tạo máu. Ban đầu, bà và gia đình không tránh khỏi lo lắng, thậm chí nghĩ tới đi Singapore chữa bệnh.

Tuy nhiên, sau khi được giải thích kỹ về phương pháp điều trị và gặp những bệnh nhân đã ghép thành công, bà dần yên tâm hơn.

Bà Lợi chia sẻ về ca ghép tủy từ 15 năm trước. Ảnh: P.T.

Bốn người anh trai của bà Lợi đều sẵn sàng xét nghiệm để tìm người hiến phù hợp. Cuối cùng, một người anh được lựa chọn. Do người này mắc viêm gan B, ông phải điều trị ổn định trước khi đủ điều kiện hiến tế bào gốc.

Sau ghép, sức khỏe bà Lợi từng bước hồi phục. Bà trở lại sinh hoạt, làm việc bình thường và duy trì cuộc sống ổn định đến nay. Với bà, quyết định ghép tế bào gốc năm ấy đã mở ra một chặng đường sống mới.

Cơ hội sống từ ghép tế bào gốc là bao nhiêu?

Theo TS Bạch Quốc Khánh - nguyên Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, ghép tế bào gốc tạo máu tại Việt Nam đã phát triển từ kỹ thuật ghép tự thân, ghép đồng loài đến ghép nửa hòa hợp, giúp mở rộng cơ hội điều trị cho người mắc các bệnh lý huyết học.

Ở giai đoạn đầu, ghép tế bào gốc tự thân là kỹ thuật tương đối đơn giản, có thể triển khai tại những bệnh viện đáp ứng đủ điều kiện chuyên môn.

Thách thức lớn nhất là chăm sóc người bệnh trong giai đoạn sức đề kháng suy giảm. Tuy nhiên, với ghép tự thân, thời gian này thường không kéo dài; tế bào gốc có thể mọc trở lại sau khoảng 10 ngày.

Ngân hàng tế bào gốc tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ảnh: BVCC.

Ghép tế bào gốc đồng loài phức tạp hơn vì cần nguồn tế bào từ người hiến. Trước đây, người bệnh chủ yếu phải tìm được người hiến có mức độ phù hợp HLA hoàn toàn. Hiện nay, nhờ kỹ thuật ghép nửa hòa hợp, bác sĩ có thể sử dụng nguồn tế bào gốc chỉ phù hợp khoảng 50% HLA. Người hiến có thể là bố mẹ, con ruột hoặc anh chị em, tăng khả năng tìm được nguồn tế bào phù hợp. Độ tuổi được mở rộng hơn tới 60 tuổi.

TS Khánh cho biết, về bản chất, ghép tế bào gốc tạo máu vẫn là phương pháp hỗ trợ cho hóa trị liều cao. Liều hóa chất càng cao càng có thể tăng hiệu quả tiêu diệt tế bào bệnh nhưng đồng thời làm tăng độc tính, gây nguy cơ biến chứng nghiêm trọng. Ghép tế bào gốc giúp phục hồi hệ tạo máu sau hóa trị.

Với một số bệnh máu ác tính, tỷ lệ sống trên 5 năm khi chỉ điều trị bằng hóa trị thông thường khoảng 20-30%. Khi kết hợp ghép tế bào gốc, tỷ lệ này có thể tăng lên 50-60%.

Dù vậy, người bệnh vẫn có nguy cơ tái phát, dù nguy cơ này có thể giảm đáng kể so với điều trị hóa chất đơn thuần.

Trong tương lai, TS Khánh cho biết Viện đang chuẩn bị triển khai CAR-T thông qua hợp tác chuyển giao công nghệ. Quy trình dự kiến tự sản xuất tế bào, không sử dụng bộ kit thương mại hay thiết bị tự động. Theo ước tính của ông, chi phí có thể vào khoảng 50.000 - 70.000 USD mỗi trường hợp, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 400.000 USD của bộ kit thương mại.

Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, từ năm 2006 đến nay đã có 800 ca ghép, gồm 377 ca ghép tự thân và 423 ca ghép đồng loài. Ngân hàng Tế bào gốc hiện lưu trữ trên 7.000 đơn vị, trong đó gần 4.000 đơn vị máu dây rốn cộng đồng.