Người phụ nữ vừa chạy xe vừa xem phim ngắn trên điện thoại, thấy nội dung phim ai cũng choáng

Theo đó, người phụ nữ vừa chạy xe máy vừa xem điện thoại. Chiếc điện thoại được gắn trên đầu xe máy cố định. Đôi mắt người phụ nữ vừa nhìn đường, thi thoảng lại liếc vào nội dung phim ngắn đang xem.

Hành động của người phụ nữ được người đi đường bắt gặp và ghi lại. Nội dung khiến người phụ nữ say mê chính là phim ngắn về "tổng tài". Có lẽ vì quá cuốn theo câu chuyện trên phim, người phụ nữ đã không thể rời mắt khỏi màn hình dù đang điều khiển xe máy trên đường.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người vừa bật cười trước tình huống có phần khó tin, vừa nhắc nhở rằng phim hay đến đâu cũng nên xem vào lúc phù hợp. Việc vừa lái xe vừa theo dõi điện thoại có thể khiến người điều khiển mất tập trung, phản ứng chậm trước các tình huống bất ngờ và gây nguy hiểm cho bản thân lẫn những người xung quanh.

Một bộ phim ngắn chỉ kéo dài vài phút, nhưng an toàn khi tham gia giao thông thì không thể đem ra đánh đổi.

Phim ngắn về “tổng tài” là thể loại phim tình cảm thường xoay quanh nhân vật nam giàu có, quyền lực, giữ chức vụ chủ tịch hoặc tổng giám đốc doanh nghiệp. Nhân vật này thường có vẻ ngoài lạnh lùng, quyết đoán nhưng lại dành tình cảm đặc biệt cho nữ chính, người có xuất thân bình thường hoặc hoàn cảnh trái ngược.

Nội dung phim thường khai thác các tình tiết như tình yêu oan gia, hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, hiểu lầm và những màn ghen tuông kịch tính.

Với thời lượng mỗi tập ngắn, diễn biến nhanh, nhiều nút thắt và cao trào, dòng phim này hướng đến việc thu hút người xem ngay từ những phút đầu.