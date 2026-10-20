Người phụ nữ vội vàng trèo lên cây, diễn biến tiếp đó không ai đoán được

(Video ghi lại sự việc đáng chú ý của người phụ nữ. Nguồn: Man TV)

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một người phụ nữ.

Theo đó, người phụ nữ đang bước đi trước một căn nhà thì bất chợt nhảy lên cành cây. Hóa ra, từ xa, người phụ nữ đã phát hiện một con chó dữ đang chạy lại, do đó, người phụ nữ này đã nhảy lên cây để trốn sự tấn công của con chó.

Đúng như dự đoán, con chó khi lại gần đã xông lên để tấn công người phụ nữ. Mặc cho người phụ nữ đã trèo lên cây nhưng con chó vẫn không buông tha. Khoảnh khắc này được camera an ninh ghi lại.

Hiện chưa rõ tình trạng của người phụ nữ ra sao, tuy nhiên, tình huống mà chị gặp phải cũng khiến nhiều người thót tim lo sợ. Việc trèo lên cây có thể giúp chị tạm thời tránh được con chó, nhưng cũng khiến người xem lo lắng không biết chị có thể thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này bằng cách nào.

Bên cạnh đó, sự việc này cũng là lời nhắc nhở đến các gia đình đang nuôi chó cần phải trông chừng, nuôi nhốt cẩn thận để tránh gây ra nỗi sợ cũng như sự nguy hiểm cho người khác.