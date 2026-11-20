Nguyễn Quỳnh Giang (giữa) hướng dẫn một hành khách nước ngoài tại ga Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 21/10.

Năm 2006, khi Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14 diễn ra tại Hà Nội, Nguyễn Quỳnh Giang đang du học ở New Zealand. Nghe tin quê nhà đăng cai một sự kiện quốc tế lớn, cô quyết định trở về, đảm nhận công việc phiên dịch và điều phối chương trình.

Đó là lần đầu Giang trực tiếp góp sức cho một sự kiện quốc tế. 20 năm sau, khi Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc), cô tiếp tục đồng hành với sự kiện trong vai trò tình nguyện viên.

Chia sẻ với Xinhua, Giang cho biết cô cùng chồng chuyển đến Thâm Quyến sinh sống từ năm 2009. Môi trường cởi mở, đa dạng tại đây giúp cô nhanh chóng hòa nhập và xây dựng cuộc sống mới.

Hiện Giang là thành viên đội tình nguyện viên quốc tế tại quận Phúc Điền. Nhờ khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ, cô hỗ trợ du khách nước ngoài, cung cấp thông tin về giao thông và các điểm tham quan trong thành phố.

"Thâm Quyến không chỉ là trung tâm công nghệ tiên tiến mà còn có đời sống văn hóa địa phương sôi động", cô chia sẻ.

Nguyễn Quỳnh Giang giới thiệu thông tin về APEC với người dân tại hoạt động giao lưu ngoại ngữ ngoài trời ở công viên Xiangmi, Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 8/11.

Trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ APEC, Giang có mặt tại nhiều địa điểm, từ các đầu mối giao thông đến khu thương mại đông khách quốc tế. Cô cùng các tình nguyện viên nước ngoài tìm hiểu di tích lịch sử, không gian nghệ thuật truyền thống, qua đó giới thiệu về Thâm Quyến và văn hóa Trung Quốc.

Trước thềm Hội nghị APEC lần thứ 33, nữ tình nguyện viên người Việt còn góp mặt trong các hoạt động giao lưu ngoại ngữ ngoài trời tại công viên Xiangmi. Tại đây, cô giới thiệu thông tin về APEC với người dân địa phương và trò chuyện cùng các em nhỏ.

"Từ phiên dịch viên tại hội nghị ở quê nhà năm 2006 đến tình nguyện viên ở Thâm Quyến năm 2026, Giang một lần nữa có cơ hội đồng hành cùng APEC, lần này tại thành phố đã trở thành nơi mình sinh sống", Xinhua nhận xét.

Ảnh tư liệu năm 2006 ghi lại khoảnh khắc Nguyễn Quỳnh Giang chụp ảnh tại Hội nghị APEC ở Hà Nội.

Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 33 diễn ra tại Thâm Quyến trong hai ngày 18-19/11. Đây là lần đầu thành phố đăng cai Hội nghị các nhà lãnh đạo không chính thức APEC, sau 2 lần Trung Quốc tổ chức sự kiện này tại Thượng Hải năm 2001 và Bắc Kinh năm 2014.

Ngày 19/11, tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chính thức khởi động Năm APEC Việt Nam 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu chủ đề của Năm APEC 2027 là "Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung".

Việt Nam từng 2 lần đăng cai tổ chức Năm APEC, vào năm 2006 và 2017. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lần thứ 3 đảm nhận vai trò chủ nhà APEC đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình hội nhập và phát triển của Việt Nam.

Đan Châu