Người phụ nữ ung thư vú tự tin với vòng 1 cân đối sau ca phẫu thuật tạo hình 3 trong 1

Không chỉ hướng tới phục hồi hình thể sau hành trình điều trị bệnh, tại Bệnh viện K phẫu thuật tái tạo vú còn mở ra cơ hội để người phụ nữ tìm lại sự tự tin, cải thiện chất lượng cuộc sống và tiếp tục hành trình của mình với tâm thế tích cực hơn.

Tại Bệnh viện K, trong khuôn khổ chương trình Tháng 10 hồng – tháng nâng cao nhận thức về phòng chống ung thư vú, các bác sĩ Khoa Ngoại vú triển khai phương án phẫu thuật tái tạo và tạo hình vú cho gần 20 bệnh nhân.

Mới đây, bệnh nhân P.T.BL (nữ, 55 tuổi) đã được phẫu thuật tạo hình '3 trong 1' thành công, hiện sức khỏe ổn định, tự tin với sự cân đối 2 bên ngực.

TS.BS Lê Hồng Quang - Trưởng khoa Ngoại Vú, kiêm Trưởng Tiểu ban Vú tại Bệnh viện K cùng ê kíp chuyên môn khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Hà Trần

Mong muốn tạo hình cân đối hai bên sau 3 năm điều trị ung thư vú ổn định

Năm 2023, khi được chẩn đoán ung thư vú phải giai đoạn T2N1M0, người bệnh bắt đầu hành trình điều trị với 8 chu kỳ hóa chất tân bổ trợ, phẫu thuật cắt tuyến vú phải và xạ trị. Những phương pháp điều trị ấy là các bước quan trọng để kiểm soát căn bệnh, nhưng cũng để lại một thay đổi lớn về hình thể mà người phụ nữ phải học cách thích nghi trong cuộc sống.

Ba năm sau, khi tình trạng bệnh được đánh giá ổn định, người bệnh P.T.B.L tiếp tục thực hiện mong muốn tái tạo cân đối hai bên ngực. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều có thể áp dụng cùng một phương pháp tái tạo. Việc lựa chọn kỹ thuật cần căn cứ vào tình trạng bệnh, tiền sử điều trị, sức khỏe hiện tại và đặc điểm vùng phẫu thuật.

Để đi đến phẫu thuật các bác sĩ Khoa Ngoại vú đã từng bước đánh giá những yếu tố này trước khi thống nhất phương án can thiệp.

Đầu tháng 9/2026, người bệnh được tư vấn, đánh giá tại Khoa Ngoại vú. Sau khi thực hiện những xét nghiệm, đánh giá cần thiết, các bác sĩ xác định sức khỏe bệnh nhân đảm bảo, đủ điều kiện phẫu thuật tạo hình và đưa ra phương án phẫu thuật tái tạo vú phải bằng vạt cơ thẳng bụng.

Ca phẫu thuật do PGS.TS.BS Lê Hồng Quang – Trưởng khoa Ngoại Vú, kiêm Trưởng Tiểu ban Vú tại Bệnh viện K – cùng ê kíp chuyên môn khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K thực hiện.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật tạo hình '3 trong 1' cùng phục vụ một mục tiêu chung: phục hồi hình thể cho người phụ nữ sau điều trị ung thư vú cho bệnh nhân. Ảnh: Hà Trần

Phẫu thuật '3 trong 1': Ba mục tiêu trong một kế hoạch thống nhất

Theo TS Quang, điểm đáng chú ý của ca phẫu thuật là sự kết hợp: lấy vạt mô vùng bụng, tái tạo vú phải bằng vạt cơ thẳng bụng và tạo hình vú trái bằng túi ngực.

Ở bên ngực phải đã cắt tuyến vú do ung thư, các bác sĩ sử dụng mô tự thân từ vùng bụng để tái tạo thể tích, bên cạnh đó, tái tạo ngực trái bằng túi ngực. Đây là kỹ thuật đòi hỏi sự tính toán về lượng mô sử dụng, đặc điểm giải phẫu và hệ thống mạch máu nuôi vạt, đồng thời đặt ra yêu cầu phục hồi hình thể hài hòa giữa hai bên và theo dõi chặt chẽ sau phẫu thuật.

Phương án sử dụng mô tự thân được xây dựng trên cơ sở đánh giá chuyên môn đối với tình trạng cụ thể của người bệnh, thay vì áp dụng một lựa chọn chung cho mọi trường hợp.

Ba nội dung phẫu thuật có những yêu cầu kỹ thuật riêng, nhưng cùng phục vụ một mục tiêu chung: phục hồi hình thể cho người phụ nữ sau điều trị ung thư vú.

Đây cũng là điểm tạo nên ý nghĩa của phương án '3 trong 1', khi việc tái tạo bên ngực đã mất và tạo hình bên còn lại được đặt trong một kế hoạch phẫu thuật thống nhất.

Hiện nay kỹ thuật tạo hình '3 trong 1' nêu trên là kỹ thuật tạo hình cao cấp và khó thực hiện bậc nhất. Việc triển khai thành công kỹ thuật này một lần nữa khẳng định uy tín và vị thế của Bệnh viện K trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú giúp mang lại sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và giữ gìn nét đẹp cho phụ nữ Việt Nam.

Sau hành trình điều trị ổn định, giờ đây là ca phẫu thuật tạo hình thành công, chị em sẽ tự tin hơn trong cuộc sống, sớm quay trở lại với công việc, giữ gìn vẻ đẹp cân đối, dịu dàng của mình.

TS.BS Lê Hồng Quang và các y bác sĩ trò chuyện với bệnh nhân khi tái khám. Ảnh: Hà Trần

Tháng 10 hồng – Đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình sau ung thư Túi ngực sử dụng trong phẫu thuật tạo hình vú trái của người bệnh P.T.B.L được Bệnh viện K cùng đơn vị tài trợ trao tặng trong khuôn khổ chương trình Tháng 10 hồng. Bệnh viện mong muốn không chỉ là nơi người bệnh đặt niềm tin lựa chọn điều trị, mà còn là cầu nối để hỗ trợ người bệnh được hỗ trợ, nhận nhiều yêu thương và nâng cao chất lượng cuộc sống. Với chị em phụ nữ sau điều trị ung thư vú, tái tạo hình thể là cân đối hài hòa, tự tin sẽ giúp chị em có thêm nhiều hy vọng, tự tin quay trở lại cuộc sống thường ngày, khỏe và đẹp vượt qua ung thư vú. Theo Bộ Y tế, ung thư vú là ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn cầu, với tỷ suất 46,8/100.000 phụ nữ và tỷ suất tử vong chuẩn theo tuổi là 12,7/100.000 phụ nữ. Theo ước tính của Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC), tại Việt Nam, năm 2022 ghi nhận 24.563 trường hợp mắc mới (chiếm 13,6%) và khoảng 10.000 trường hợp phụ nữ tử vong (chiếm 8,3%) do ung thư vú. Tỷ suất mắc mới chuẩn theo tuổi là 38/100.000 người, tỷ suất tử vong chuẩn theo tuổi là 14,7/100.000 người. Tại Việt Nam, phần lớn người bệnh ung thư vú được phát hiện ở giai đoạn muộn (trên 60% ở giai đoạn III - IV), làm giảm hiệu quả điều trị và tăng chi phí chăm sóc. Tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ khoảng 74%, thấp hơn nhiều quốc gia phát triển. Tỷ lệ phụ nữ thực hiện sàng lọc còn thấp (khám lâm sàng vú 22-51%, tự khám vú 14-19%, và rất ít người trong nhóm tuổi mục tiêu được chụp Xquang vú định kỳ).