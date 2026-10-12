Người phụ nữ Ukraine nhặt được ví tiền, trả lại cho du khách Thổ Nhĩ Kỳ

Tại trụ sở Công an phường, chị Anna đã trao lại toàn bộ tài sản cho anh Hasan Burser

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 11-10, chị Anna (quốc tịch Ukraine), đang sinh sống trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng), nhặt được một chiếc ví trên đường. Với mong muốn sớm tìm lại người đánh mất, chị đã chủ động mang chiếc ví đến Công an phường Ngũ Hành Sơn giao nộp.

Tiếp nhận tài sản, cán bộ Công an phường Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra giấy tờ bên trong, xác định chủ nhân chiếc ví là anh Hasan Burser (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Bạch Đằng. Công an phường nhanh chóng liên hệ với khách sạn, thông báo và mời anh Hasan Burser đến nhận lại tài sản.

Sự vào cuộc kịp thời của Công an phường Ngũ Hành Sơn, anh Hasan Burser đã nhân lại tài sản bị đánh rơi

Tại trụ sở Công an phường, anh Hasan Burser đã nhận lại đầy đủ giấy tờ cùng số tiền gồm 3.300 USD và 4 triệu đồng. Nhận lại tài sản sau khi đánh rơi, anh bày tỏ sự cảm ơn đối với chị Anna và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngũ Hành Sơn đã tận tình hỗ trợ, giúp anh tìm lại tài sản trong thời gian ngắn.

Việc làm của chị Anna cùng tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của lực lượng Công an phường Ngũ Hành Sơn không chỉ giúp du khách nhanh chóng tìm lại tài sản mà còn góp phần lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng.

Qua đó, tiếp tục xây dựng hình ảnh người dân Đà Nẵng thân thiện, nghĩa tình, lực lượng Công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ; góp phần tạo dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế.

X.S