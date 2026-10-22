Người phụ nữ tuổi 75 bền bỉ vì phụ nữ và trẻ em nghèo Đà Nẵng

Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng vẫn bền bỉ "giữ lửa" yêu thương cho những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội. Ảnh: THÚY HIỀN

Mái tóc điểm bạc nhưng trái tim chưa từng ngơi nghỉ

Năm nay, bà Tám đã bước sang tuổi 75. Tuổi tác dường như chỉ làm bước chân bà chậm lại đôi chút, còn khát khao làm việc có ích cho đời vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Năm 2007, sau khi rời cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng để nghỉ hưu, bà tiếp tục tham gia vào Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố theo lời vận động của người thủ trưởng cũ.

“Tôi gắn bó với nơi này đến nay gần tròn 20 năm. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản mình còn sức khỏe thì làm từ thiện. Nhưng càng đi nhiều, càng chứng kiến những hoàn cảnh ngặt nghèo, tôi lại thấy mình không thể đứng ngoài cuộc”, bà Tám chia sẻ.

Bà Tám (áo tím) trao hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh do nhân vật cung cấp

Suốt chừng ấy năm, bà dành trọn tâm sức để vận động nguồn lực, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm nhằm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cùng những số phận yếu thế.

Những con số “biết thương” từ một hành trình bền bỉ

Khởi đầu từ 30 triệu đồng vận động năm 2008 để xây 2 căn nhà tình thương, hành trình của bà Tám dần kết nối được những nguồn lực ngày một lớn hơn. Hiện các chương trình, dự án của Hội huy động khoảng 20-40 tỷ đồng mỗi năm; riêng năm 2025, sau khi sáp nhập, đạt khoảng 67 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 35 tỷ đồng; tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt gần 286 tỷ đồng.

Tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội Tương lai - đơn vị được thành lập từ nguồn lực xã hội hóa do bà Tám vận động có khoảng 50 sinh viên và 33 trẻ em đang được hỗ trợ thường xuyên; 120 học sinh, sinh viên được đồng hành tại lớp học cộng đồng; khoảng 99% các em được hỗ trợ có việc làm sau khi tốt nghiệp cùng 20-21 người mẹ trẻ đơn thân được tiếp sức.

Đằng sau những con số ấy là mạng lưới kết nối 6-7 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Anh, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc…) đồng hành, trong đó có đối tác gắn bó suốt 10-25 năm. Nhiều dự án được duy trì và phát triển qua nhiều năm như: “Tình yêu của mẹ”, “Hỗ trợ nuôi trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, “Trả lại tuổi thơ”, “Tấm gương hiếu thảo”, “Bát cháo tình thương và xe lăn”... cùng các câu lạc bộ tình nguyện trẻ hoạt động đầy hiệu quả.

Với bà Tám, điều quý giá nhất không chỉ nằm ở số tiền quyên góp được mà chính là niềm tin. Bằng sự chân thành, bà kiên trì kết nối, thuyết phục và duy trì mối liên kết bền chặt với các nhà hảo tâm, đưa nguồn lực ấy đến đúng người, đúng nơi.

Trong căn phòng của Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng lưu giữ nhiều giấy khen, bằng khen, thành tích tiêu biểu vì phong trào Hội. Ảnh: THÚY HIỀN

Nhiều em nhỏ được nuôi dưỡng, đỡ đầu từ những năm tháng đầu đời cho tới khi bước chân vào giảng đường đại học; nhiều sinh viên vượt qua nghịch cảnh để tốt nghiệp và tìm được việc làm; không ít người mẹ trẻ được trợ lực để tiếp tục học tập, nuôi con và tái thiết cuộc sống.

Những lá thư cảm ơn gửi về đều được bà Tám nâng niu, gìn giữ cẩn trọng. Đối với bà, đó là phần thưởng giản dị nhưng ý nghĩa nhất sau gần hai thập niên tận tụy vì cộng đồng.

[VIDEO] - Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng:

Từ “tai mắt” của cách mạng đến cán bộ phụ nữ nhiệt huyết

Để hiểu vì sao ở tuổi 75 bà Tám vẫn tràn đầy nhiệt huyết và tận tâm đến vậy, có lẽ phải lần tìm về những năm tháng thiếu thời.

Bà Tám sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Nhiều người thân của bà đã anh dũng hy sinh và được công nhận liệt sĩ; bà ngoại lẫn mẹ chồng bà đều là Mẹ Việt Nam anh hùng.

Mới 14 tuổi, bà Tám đã dẫn đầu một đội thiếu niên tham gia đấu tranh chính trị. Trong những năm tháng ấy, bà từng hai lần bị bắt giam tù đày, chín lần rơi vào cảnh “thập tử nhất sinh”. Có những trận càn của địch, đồng đội đi trước và đi sau đều hy sinh, chỉ riêng bà may mắn thoát chết trong gang tấc.

Những năm tháng hoạt động cách mạng gian khổ cũng để lại trên thân thể người phụ nữ ấy nhiều dấu tích chiến tranh và bệnh tật; hiện bà là thương binh hạng 4/4.

Bà Tám say sưa kể về một thời kháng chiến oanh liệt tại các cuộc họp, hội nghị Hội Phụ nữ các cấp. Ảnh: THÚY HIỀN

Năm 1970, vừa tròn 18 tuổi, bà làm Bí thư Chi bộ thôn Viêm Tây. Năm 1971, bà tham gia cấp ủy xã Điện Thắng. Đến năm 22 tuổi, bà trở thành cán bộ phụ nữ tại Đặc khu ủy Quảng Đà, rồi tiếp tục kiên cường bám trụ hoạt động ở những địa bàn gian khó nhất.

Sau ngày đất nước thống nhất, bà Tám gắn bó với công tác phụ nữ, trải qua nhiều vị trí công tác trước khi đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng.

Trong những năm đầu sau giải phóng, bà cùng tổ chức Hội tích cực tham gia hàn gắn vết thương chiến tranh, vận động phụ nữ thi đua lao động sản xuất, chăm lo các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và người có công. Những phong trào như “Trồng một cây, nuôi một con”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” đã đi sâu vào đời sống giữa hoàn cảnh còn vô vàn thiếu thốn.

Bà Tám một đời tận tụy cống hiến, hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em. Ảnh do nhân vật cung cấp

Những năm tháng ấy, công việc của bà gắn liền với những chuyến đi gian nan. Khi cuốc bộ, lúc đạp xe, khi đón xe đò… lên vùng cao như: Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Trà My... Đường sá hiểm trở, có đoạn bà phải vác cả xe đạp để vượt qua. Với bà, công tác phụ nữ chưa bao giờ đơn thuần là chức danh, mà là một phần cuộc đời nối dài từ khói lửa chiến tranh đến hành trình thiện nguyện hôm nay.

Ở tuổi 75, bà Tám vẫn bền bỉ khảo sát, vận động nguồn lực để đồng hành cùng trẻ em, phụ nữ và người yếu thế. Bà tâm niệm: “Còn sức khỏe, còn làm được điều gì có ích thì tôi vẫn tiếp tục cống hiến hết mình. Bởi cho đi là còn mãi”, bà Tám nói