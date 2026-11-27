Ngày 27/11, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Lý Văn Nhất (SN 1989, trú tỉnh Lào Cai) và Lưu Thị Hậu (SN 1991, hiện ở phường Thủy Xuân, TP Huế) về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”. Nhất và Hậu quen biết nhau từ năm 2024, sau đó sống chung như vợ chồng tại đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, TP Huế.

Lưu Thị Hậu và Lý Văn Nhất tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, do Hậu từng hiến thận nên biết được nhu cầu tìm người hiến thận của các bệnh nhân mắc bệnh thận. Từ đó, cả hai nảy sinh ý định tìm người có nhu cầu mua thận và người bán thận để thực hiện việc mua bán nhằm kiếm tiền.

Cuối năm 2024, bà Nguyễn Thị Hiếu Ng. cùng chồng là ông Trần Trung S. đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị bệnh thận cho bà Ngh. Trong quá trình này, ông S gặp Nhất và Hậu và trao đổi về việc tìm người bán thận. Sau đó, Nhất và Hậu đồng ý và bắt đầu tìm kiếm người phù hợp và các bên thỏa thuận tổng chi phí mua bán, ghép thận và thực hiện các thủ tục xét nghiệm là 1,35 tỷ đồng.

Sau khi nhận của vợ chồng ông S. 450 triệu đồng nhưng hai bị cáo vẫn không tìm được người đủ điều kiện hiến thận.

Sau khi thống nhất, Nhất và ông S lập hợp đồng, ký kết và thỏa thuận thanh toán theo từng giai đoạn. Thực hiện thỏa thuận, Nhất lần lượt nhận tiền trực tiếp từ ông S ba lần gồm: 100 triệu đồng, 50 triệu đồng và 200 triệu đồng. Ngoài ra, ông S còn chuyển khoản cho Nhất hai lần 100 triệu đồng. Tổng cộng, Nhất và Hậu đã nhận 450 triệu đồng từ ông S.

Trong quá trình tìm người bán thận, hai bị cáo tìm được chị Trần Thị Ngọc T. để đăng ký hiến thận cho bà Ngh. Tuy nhiên, qua xét nghiệm, chị Tâm được xác định mắc bệnh về máu nên không đủ điều kiện hiến thận. Sau đó, Nhất và Hậu tiếp tục tìm được anh Phan Văn Đ. và đưa người này đi thực hiện các thủ tục xét nghiệm nhưng kết quả cũng không đáp ứng điều kiện hiến thận... Vụ việc sau đó bị Cơ quan điều tra phát hiện. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lý Văn Nhất 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Lưu Thị Hậu 3 năm tù về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.