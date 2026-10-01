Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn ở Gia Lai

Sáng 1/10, lãnh đạo phường Diên Hồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn xuống đất.

Nạn nhân là chị N.T.M.H. (36 tuổi, trú tại phường Diên Hồng).

Khách sạn nơi chị H. thuê nghỉ. Ảnh: Trần Hoàn

Theo thông tin ban đầu, ngày 30/9, chị H. cùng anh N.N.V. (37 tuổi, trú tại phường Thống Nhất) thuê phòng ở tầng 5 một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh.

Rạng sáng 1/10, sau khi đi ăn uống, cả hai trở về khách sạn nghỉ. Khoảng 3h20, anh V. xuống tầng hầm lấy đồ thì phát hiện chị H. đã tử vong tại khu vực phía dưới khách sạn.

Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng xác định trước thời điểm xảy ra vụ việc, chị H. rời phòng một mình, không có dấu hiệu bất thường. Vị trí phát hiện nạn nhân được xác định là khu vực phía dưới tầng 5 của khách sạn.

Công an phường Diên Hồng đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai làm việc với những người liên quan, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ việc.