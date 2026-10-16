Người phụ nữ từ tuyến đầu chống dịch đến hành trình chăm lo cộng đồng

Bà Nguyễn Hoàng Uyên, Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh, thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội và người khuyết tật. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Từ những ngày tham gia phòng, chống dịch bệnh đến công tác quản lý và chăm lo an sinh xã hội, bà Nguyễn Hoàng Uyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh luôn gắn trách nhiệm công việc với nhu cầu thiết thực của người dân.

Năm 2026, bà được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực y tế và hoạt động vì cộng đồng.

Bền bỉ vì sức khỏe người dân

Trong lĩnh vực y tế, những đóng góp đôi khi không dễ nhìn thấy bằng một con số hay thành tích cụ thể mà được tích lũy từ những việc làm bền bỉ: Đưa thông tin phòng bệnh đến với người dân, duy trì các chương trình chăm sóc sức khỏe và bảo đảm chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng. Với bà Nguyễn Hoàng Uyên, đó cũng là những nhiệm vụ xuyên suốt quá trình công tác, dù ở vị trí chuyên môn hay quản lý.

Từ năm 2020 đến tháng 6/2025, trên cương vị Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An (cũ), bà tham mưu, triển khai công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. Các hoạt động tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với đời sống người dân như phòng, chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A/H5N1, dinh dưỡng và sức khỏe sinh sản.

Khi dịch COVID-19 bùng phát, công tác truyền thông trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bà chủ động tham mưu các giải pháp truyền thông phòng, chống dịch, tham gia hoạt động của lực lượng chống dịch và hỗ trợ địa phương trong giám sát dịch tễ, xét nghiệm, điều tra ổ dịch. Cùng với đó, bà tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, biên soạn tài liệu và cập nhật thông tin trên trang thông tin của ngành.

Bà Nguyễn Hoàng Uyên, Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh phát biểu tại Lễ míttinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Với y tế dự phòng, hiệu quả không chỉ nằm ở việc xử lý các tình huống phát sinh mà còn ở khả năng phát hiện sớm nguy cơ, cung cấp thông tin chính xác và giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe.

Từ cách tiếp cận đó, các chương trình về sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh, phòng, chống suy dinh dưỡng và bổ sung vitamin A cho trẻ được triển khai theo kế hoạch chuyên môn. Thông qua hoạt động truyền thông, hướng dẫn tại cơ sở, kiến thức chăm sóc sức khỏe từng bước đến gần hơn với cộng đồng, khuyến khích người dân chủ động phòng bệnh và quan tâm đến sức khỏe gia đình.

Không chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bà Hoàng Uyên còn nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động y tế. Trong giai đoạn 2020-2022, bà là tác giả của 3 sáng kiến chuyên môn trong lĩnh vực phòng, chống tác hại thuốc lá; quản lý chất thải y tế và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Trong số đó, sáng kiến đánh giá tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá giúp xác định nhóm đối tượng cần ưu tiên truyền thông, giám sát. Kết quả khảo sát cho thấy 23,6% người được khảo sát đang hút thuốc, trong đó tỷ lệ ở nam giới là 46,6%.

Trên cơ sở đó, công tác truyền thông, hướng dẫn thực hiện quy định cấm hút thuốc được tăng cường, góp phần vận động các cơ quan, trường học xây dựng môi trường không khói thuốc. Riêng năm 2020, có thêm 18 đơn vị đạt tiêu chuẩn, nâng tổng số lên 94/307 đơn vị được giám sát.

Với sáng kiến khảo sát thực trạng quản lý chất thải y tế và nguy cơ sự cố môi trường tại các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh, huyện, kết quả cho thấy 95,5% đối tượng khảo sát phân loại đúng chất thải y tế; 86,4% cơ sở có hệ thống xử lý nước thải vận hành tốt và 81,8% có nước thải đạt tiêu chuẩn. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở thực tiễn để tăng cường hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra quy trình quản lý chất thải, bảo dưỡng thiết bị và chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, sáng kiến đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành về sàng lọc trước sinh của thai phụ ghi nhận tỷ lệ đạt yêu cầu tương ứng là 69,9%, 75,5% và 68,7%.

Từ kết quả này, các giải pháp tăng cường truyền thông cộng đồng, tư vấn trực tiếp tại cơ sở y tế được đề xuất nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích thai phụ chủ động sàng lọc trước sinh đúng thời điểm, góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Cả 3 sáng kiến đều được công nhận và áp dụng hiệu quả tại các cơ sở y tế trong tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn và hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026), với vai trò đại biểu Quốc hội, thành viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, bà Nguyễn Hoàng Uyên tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi các dự án luật, nghị quyết; thực hiện giám sát, tiếp xúc cử tri, ghi nhận các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là trong lĩnh vực xã hội.

Nếu công tác y tế dự phòng hướng đến ngăn ngừa nguy cơ, bảo vệ sức khỏe cộng đồng thì lĩnh vực bảo trợ xã hội đòi hỏi sự quan tâm đến những người dễ bị tổn thương trong đời sống.

Từ tháng 7/2025, trên cương vị Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, bà được phân công theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực bảo trợ xã hội, trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Bà trực tiếp chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành 4 nghị quyết về chế độ bồi dưỡng cộng tác viên dân số, hỗ trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chính sách đối với nạn nhân bị mua bán và quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; đồng thời chỉ đạo xây dựng hồ sơ 3 nghị quyết về chi phí chi trả trợ giúp xã hội. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm hoạt động nghị trường và trách nhiệm quản lý chuyên ngành góp phần thúc đẩy hoàn thiện chính sách, chăm lo tốt hơn cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế.

Chia sẻ về công tác chuyên môn, bà Hoàng Uyên cho biết trong công tác chuyên môn, bà luôn xác định phòng bệnh phải gắn với chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. “Qua thực tiễn phòng, chống dịch COVID-19 cũng như triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng và sức khỏe bà mẹ, trẻ em, tôi nhận thấy việc chủ động phát hiện nguy cơ, truyền thông kịp thời và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh có ý nghĩa rất quan trọng. Những sáng kiến chuyên môn cũng cần được vận dụng phù hợp với thực tiễn, để góp phần nâng cao chất lượng quản lý và chăm sóc sức khỏe. Tôi cho rằng, mỗi cán bộ y tế phải có tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi và phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp,” bà Uyên nói.

Từ sự tận tâm đến niềm tin của đồng nghiệp

Bà Nguyễn Hoàng Uyên, Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh trao quà, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình chăm lo an sinh xã hội. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Những đóng góp của một cán bộ không chỉ được ghi nhận qua kết quả công việc mà còn thể hiện trong cách ứng xử, tinh thần phối hợp và sự quan tâm dành cho những người xung quanh. Với bà Nguyễn Hoàng Uyên, sự chỉn chu, thái độ chân thành và tinh thần trách nhiệm là những phẩm chất được đồng nghiệp ghi nhận qua nhiều năm công tác.

Ông Võ Ngươn Kiết, nhân viên Khoa Truyền thông-Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh cho biết ông có cơ hội làm việc cùng bà từ năm 2009, khi cả hai công tác tại Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe tỉnh Long An (cũ).

Theo ông Kiết, dù ở vị trí nào, bà Hoàng Uyên cũng tận tâm, chịu khó và luôn cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất. Bà quan tâm, hỗ trợ cấp dưới; đồng thời giữ lối sống khiêm nhường. Những kinh nghiệm bà chia sẻ trong công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cùng cách ứng xử trong cuộc sống đã trở thành bài học để đồng nghiệp học hỏi, nỗ lực và hoàn thiện bản thân.

Sự gần gũi, khả năng kết nối và tinh thần cầu thị cũng là những điểm được ông Trần Quốc Quân, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh, nhắc đến khi nhận xét về bà Nguyễn Hoàng Uyên. Từng là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, bà được ông Quân đánh giá là người thân thiện, hoạt bát, năng động, có khả năng tạo sự gần gũi với mọi người. Những phẩm chất này giúp bà thuận lợi trong phối hợp công tác, trao đổi thông tin và tập hợp ý kiến từ cơ sở. Theo ông Quân, bà có tinh thần trách nhiệm, chủ động, cầu thị; sự gần gũi và khả năng nắm bắt vấn đề giúp bà lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Tinh thần chăm lo cho người khác còn được thể hiện trong thời gian bà Hoàng Uyên làm Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Long An (cũ), giai đoạn 2018-2024. Bà phối hợp triển khai các hoạt động chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; vận động cán bộ, người lao động tham gia phong trào thi đua, xây dựng gia đình hạnh phúc và hỗ trợ nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bà tham gia vận động xây dựng “Mái ấm công đoàn”, đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng,” chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn; phối hợp thăm hỏi, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Những hoạt động này góp phần giúp người lao động có thêm điểm tựa khi gặp khó khăn, đồng thời tăng cường sự gắn bó, sẻ chia trong tập thể.

Trên cương vị quản lý hiện nay, nhiệm vụ chăm lo các nhóm yếu thế tiếp tục được thể hiện qua những công việc liên quan đến trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng bảo trợ xã hội. Bà tham gia chỉ đạo, tham mưu các chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trợ giúp người khuyết tật và phát triển công tác xã hội cộng đồng.

Trong công tác Đảng, bà được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục trong các năm 2020-2024. Năm 2023, bà được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong công tác giai đoạn 2018-2022. Từ phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em đến tham mưu chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ bà Nguyễn Hoàng Uyên đảm nhận đều gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ và chăm lo đời sống người dân.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 dự kiến diễn ra tối 16/10. Giải thưởng năm nay vinh danh 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bà Nguyễn Hoàng Uyên là một trong những cá nhân được trao giải, ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực y tế, quản lý nhà nước và hoạt động vì cộng đồng.

Chia sẻ về ý nghĩa của giải thưởng, bà Uyên nói: “Với tôi, công tác y tế không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà quan trọng hơn là góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Mỗi công việc, dù lớn hay nhỏ, đều cần sự tận tâm, trách nhiệm và phối hợp của tập thể. Tôi luôn trân trọng sự đồng hành của đồng nghiệp, bởi những kết quả đạt được là nỗ lực chung của cả đội ngũ. Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là niềm vinh dự; đồng thời nhắc nhở tôi tiếp tục cố gắng, đóng góp nhiều hơn cho ngành y tế và cộng đồng”./.