Người phụ nữ Trung Quốc ngoại tình với Jensen Huang là ai?

Alice Huang, còn được biết đến với tên gọi Huang Le, từng có hành trình sự nghiệp trải qua nhiều lĩnh vực trước khi tham gia điều hành Megaspeed, một công ty hoạt động trong ngành trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây.

Theo hồ sơ trên Simuwang, cơ sở dữ liệu về các quỹ đầu tư tư nhân tại Trung Quốc, bà từng làm phóng viên tại Đài Truyền hình Hồ Nam (Hunan TV) và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Sau khoảng bốn năm làm việc trong ngành truyền thông, bà chuyển hướng sang lĩnh vực tài chính với vai trò trợ lý cho chủ tịch bộ phận ngân hàng tư nhân của HSBC, sau đó giữ chức phó chủ tịch tại bộ phận kinh doanh chứng khoán thuộc CITIC Securities. Tiếp đó, bà bước chân vào lĩnh vực đầu tư với vị trí giám đốc điều hành kiêm nhà quản lý quỹ tại Shanghai Hexi Investment Management.

Ảnh chân dung của Alice Huang trong hồ sơ trên Simuwang.

Hình ảnh đại diện trên hồ sơ trực tuyến của công ty này là một phụ nữ có mái tóc đen dài, mặc váy đỏ và mỉm cười trước ống kính. Một số cơ quan báo chí đã đối chiếu bức ảnh này với người phụ nữ từng xuất hiện bên cạnh ông Jensen Huang tại Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, lý lịch nghề nghiệp của bà Alice Huang hiện vẫn chưa được xác minh đầy đủ.

Tờ New York Post cho biết không tìm thấy bất kỳ hồ sơ phóng viên nào mang tên Huang Le trên trang thông tin của Hunan TV cũng như CCTV, đồng thời một lãnh đạo tại Đài Truyền hình Hồ Nam cũng khẳng định chưa từng nghe tới cái tên này.

Về phía HSBC và CITIC Securities, cả hai tổ chức đều không đưa ra phản hồi trước các đề nghị xác nhận quá trình công tác của nữ doanh nhân.

Sau giai đoạn trên, bà Alice Huang tham gia điều hành Megaspeed, doanh nghiệp đặt trụ sở tại Singapore và có quan hệ thương mại với Nvidia.

CEO Nvidia và Alice Huang (đều ngồi) tại một quán bar ở Đài Bắc, Đài Loan, hồi tháng 6/2024. Ảnh: LinkedIn @netthunder

Theo các nguồn tin được tờ The New York Times dẫn lại, bà có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, thường xuyên tham dự các hội nghị chuyên ngành cùng những bữa tối riêng tư dành cho giới lãnh đạo doanh nghiệp, qua đó xây dựng mạng lưới quan hệ với nhiều nhân vật trong ngành công nghệ bán dẫn.

Một số hình ảnh được công bố cho thấy bà Alice Huang đã nhiều lần xuất hiện cùng ông Jensen Huang tại thành phố Đài Bắc. Cụ thể, vào tháng 6/2024, hai người bị chụp ảnh tại một quán bar, và đến ngày 22/5/2025, họ tiếp tục được ghi hình khi cùng nhau rời khỏi một nhà hàng ở thành phố này.

Trong khi đó, ông Jensen Huang năm nay 63 tuổi, là người Mỹ gốc Đài Loan (Trung quốc) và là nhà đồng sáng lập của Nvidia. Ông đã kết hôn với bà Lori Huang hơn 40 năm và có hai người con.

Trong thông điệp gửi tới nhân viên vào ngày 8/11, vị tỷ phú thừa nhận đã không chung thủy với vợ, nhận trách nhiệm về những tổn thương gây ra cho gia đình và gửi lời xin lỗi tới vợ, các con cùng đội ngũ đồng nghiệp, song không trực tiếp nêu tên người phụ nữ có liên quan.

Không chỉ dừng lại ở bê bối đời tư, bà Alice Huang còn bị giới chức Mỹ nghi ngờ có mối liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc. Các nguồn tin tình báo Mỹ được The New York Times và Financial Times dẫn lại cho rằng bà có thể đã được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyển dụng nhằm thu thập thông tin về ông Jensen Huang, đồng thời tìm cách tác động đến hoạt động xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia sang thị trường Trung Quốc.

Dù vậy, đây hiện vẫn chỉ là các cáo buộc và chưa phải kết luận chính thức được xác lập thông qua quy trình tố tụng. Bản thân công ty Megaspeed cũng đang nằm trong tầm ngắm của nhà chức trách Mỹ do nghi vấn thiết bị của Nvidia bị chuyển hướng sang Trung Quốc bất chấp các quy định hạn chế xuất khẩu.

Thống kê cho thấy một doanh nghiệp liên kết với Megaspeed tại Malaysia đã mua lượng thiết bị công nghệ AI trị giá khoảng 4,8 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 6/2024 đến tháng 2/2026.

Jensen Huang đi cùng Alice Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc năm 2025. Ảnh: Sunday Times

Vào năm 2025, bà Alice Huang từng phải làm việc với nhà chức trách Singapore nhưng sau đó được trả tự do mà không bị truy tố. Đến ngày 31/10, Bộ Nội vụ Singapore lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này đang điều tra các mối liên hệ giữa bà với tình báo Trung Quốc hay mối quan hệ cá nhân với ông Jensen Huang, đồng thời cho biết cuộc điều tra liên quan đến công ty Megaspeed vẫn đang được tiến hành.

Về phía Nvidia, vào ngày 8/11, tập đoàn thông báo hội đồng quản trị đã mở cuộc điều tra độc lập trước những thông tin về nguy cơ ông Jensen Huang trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài.

Một ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập cùng sự hỗ trợ từ đội ngũ cố vấn pháp lý bên ngoài sẽ trực tiếp phụ trách quá trình rà soát này.

Nvidia nhấn mạnh hiện chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật thương mại của công ty bị xâm phạm, đồng thời khẳng định ông Jensen Huang vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí CEO và sẽ hợp tác với cuộc điều tra.

Cho đến nay, bà Alice Huang vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai nào trước các cáo buộc, và ngoài những hình ảnh tại các sự kiện, nhà hàng hay quán bar, thông tin về tuổi tác, xuất thân cũng như đời tư của người phụ nữ này vẫn còn rất hạn chế.