Người phụ nữ trả hơn 1,4 tỷ đồng/m2 tại phiên đấu giá đất ở Ninh Bình nói gì?

Liên quan đến việc 11 lô đất được trả giá cao bất thường, từ 850 triệu đồng đến 1,468 tỷ đồng/m2 tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa bàn xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình, bà H.T.N.L (SN 1984, trú tại phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình), một trong những người tham gia đấu giá, cho biết bà tham gia phiên đấu giá với mục đích mua đất để tích lũy tài sản.

Theo bà L., tại phiên đấu giá ngày 7/11, bà tham gia trả giá hai lô đất LK01-5 và LK02-9. Tuy nhiên, do nhầm lẫn cách tính giá, cả hai phiếu trả giá của bà đều ghi mức cao bất thường, lần lượt là 1,468 tỷ đồng/m2 đối với lô LK01-5 và 1 tỷ đồng/m2 đối với lô LK02-9.

Số tiền đặt cọc trước của hai lô lần lượt là 305 triệu đồng và 294 triệu đồng.

Các lô đất được trả giá cao bất thường. Ảnh: Đ.H

Lý giải về sự việc, bà L. cho biết hôm diễn ra phiên đấu giá, do trời mưa, hội trường đông người và bà có phần chủ quan, không đọc quy chế nên bị nhầm lẫn giữa giá trả cho cả lô đất với giá tính trên mỗi mét vuông, dẫn đến việc ghi mức giá dự định trả cho cả lô thành giá trên mỗi mét vuông.

Theo bà L., ngay sau khi phát hiện sai sót, bà đã báo với đấu giá viên và đề nghị được nhận lại phiếu. Thời điểm đó, đơn vị tổ chức chưa kiểm phiếu, chưa công bố kết quả. Bà được hướng dẫn về chỗ ngồi chờ giải quyết.

Tuy nhiên, khi trở lại chỗ ngồi, bà thấy kết quả đấu giá đã hiển thị trên bảng điện tử. Hai mức giá ghi trong phiếu của bà vẫn được sử dụng để xác định kết quả trúng đấu giá.

"Tôi đã đặt cọc gần 600 triệu đồng cho hai lô đất. Đây là sự nhầm lẫn ngoài ý muốn chứ không phải cố tình. Sáng 9/11, tôi đã có buổi làm việc với UBND xã Lý Nhân. Tôi mong chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức đấu giá xem xét lại sự việc, tạo điều kiện để tôi được nhận lại số tiền đặt cọc”, bà L. nói.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 7/11, UBND xã Lý Nhân phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Phúc Hưng, Chi nhánh Ninh Bình tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng 70 lô đất thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ (nay là xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình).

Toàn cảnh khu đất đấu giá tại xã Lý Nhân.

Các lô đất có diện tích từ 110m2 đến gần 200m2, tổng diện tích khu đất là 8.798,5m2. Tổng giá trị khởi điểm của 70 lô đất đấu giá là 72,9 tỷ đồng. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp qua nhiều vòng cho đến khi không còn người tham gia yêu cầu trả giá tiếp. Người có mức giá trả cao nhất được xác định là người trúng đấu giá.

Phiên đấu giá có sự tham gia của 73 người dân. Tuy nhiên, trong quá trình đấu giá xuất hiện 11 lô đất được trả giá bất thường, với mức từ 850 triệu đồng đến 1,468 tỷ đồng/m2.

Đáng chú ý, lô đất ký hiệu LK01-5, diện tích 120m2, có giá khởi điểm gần 9,2 triệu đồng/m2, được trả giá lên tới 1,468 tỷ đồng/m2.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND xã Lý Nhân cho biết đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế và đơn vị tổ chức đấu giá xác minh việc 11 lô đất được trả giá cao bất thường tại phiên đấu giá trên.