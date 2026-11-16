Người phụ nữ tìm đến nhà ngoại cảm thú cưng để biết chú chó nghĩ gì, vài tuần sau nhận tin đau lòng

Namitha Jacob, 41 tuổi, người Mỹ hiện sinh sống tại Bangkok (Thái Lan), cho biết, cô đặt lịch gặp nhà ngoại cảm thú cưng như một trải nghiệm thú vị nhân dịp sinh nhật. Mục đích của cô là tìm hiểu chú chó Rio thực sự nghĩ gì về mình.

“Tôi thấy chuyện này vô cùng hài hước”, Jacob chia sẻ với PEOPLE. Cô cho biết mình là người phụ nữ độc thân, không có con và thường xuyên bày tỏ quan điểm về cuộc sống độc lập trên mạng xã hội.

Namitha Jacob và chú chó. Ảnh: People.

Trong đoạn video đăng tải trên Instagram, Jacob hỏi nhà ngoại cảm liệu Rio xem cô là mẹ hay coi bố mẹ cô cũng là gia đình của mình. Câu trả lời khiến cô bất ngờ. Theo lời nhà ngoại cảm, Rio không xem Jacob là mẹ mà coi cô như “bạn đời”, thậm chí tin rằng cả hai đang trong một mối quan hệ tình cảm.

Jacob từng là nhà ngoại giao Mỹ, hiện làm việc trong lĩnh vực phát triển quốc tế và tư vấn. Cô không giấu được sự thích thú trước tiết lộ này và quyết định chia sẻ cuộc trò chuyện lên mạng xã hội.

“Trong khi tôi xây dựng cả cuộc sống xoay quanh sự độc lập thì chú chó của tôi dường như lại nghĩ nó chính là chồng tôi”, Jacob hài hước nói.

Ban đầu, cô chỉ nghĩ đoạn video sẽ khiến bạn bè và người thân bật cười. Tuy nhiên, câu chuyện về mối quan hệ đặc biệt giữa cô và Rio nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng mạng.

Từ chú chó được nhận nuôi đến người bạn đồng hành thân thiết

Jacob và Rio bắt đầu gắn bó tại Mexico City vào năm 2022. Thời điểm đó, cô nhận chăm sóc tạm thời một chú chó lai giữa Schnauzer và Poodle. Rio có sức khỏe yếu, gặp vấn đề về thị lực, thính giác, bị thương ở chân và gần như không thể hoặc không muốn sủa.

Ảnh: People.

Sau một thời gian được Jacob chăm sóc, tình trạng sức khỏe của Rio cải thiện đáng kể. Ban đầu, cô chỉ dự định nuôi tạm thời nhưng cuối cùng quyết định nhận nuôi chú chó lâu dài.

Tên Rio được Jacob lấy cảm hứng từ công viên Parque Rio de Janeiro, nằm tại khu phố Roma Norte ở Mexico City.

Nhiều năm sau, khi chuyển đến Bangkok, Jacob nhận thấy Rio gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường sống mới. Nhớ lại lần từng gặp một nhà ngoại cảm thú cưng trên đường phố, cô quyết định đặt lịch tư vấn với hy vọng hiểu rõ hơn những điều khiến chú chó không thoải mái.

Trong buổi trò chuyện, nhà ngoại cảm đưa ra một số nhận định về quá khứ của Rio. Người này cho rằng chủ cũ từng đe dọa đem chú chó cho đi nếu nó sủa. Tuy nhiên, Jacob thừa nhận cô không có cách nào xác minh thông tin này.

Một tiết lộ khác khiến cô đặc biệt chú ý là ký ức hạnh phúc nhất của Rio được cho là chuyến đi biển. Điều này khiến Jacob bất ngờ bởi chú chó mới chỉ một lần được đến bãi biển, trong chuyến đi Hua Hin (Thái Lan) cùng cô và bố mẹ cô.

Jacob thậm chí còn hài hước gọi bố mẹ mình là “bố mẹ vợ” của Rio.

Chú chó mắc ung thư hiếm gặp, chuyến đi biển trở thành món quà đặc biệt

Vài tuần sau buổi gặp nhà ngoại cảm, Rio bị chó hoang tấn công. Sự việc khiến chú chó hoảng sợ, sau đó bỏ ăn. Khi đưa Rio đến bác sĩ thú y kiểm tra, Jacob nhận tin không mong muốn: chú chó có một khối u trong dạ dày.

Ảnh: People.

Các bác sĩ chẩn đoán Rio mắc leiomyosarcoma, một dạng ung thư hiếm gặp, đồng thời cho biết chú chó cần trải qua ca phẫu thuật lớn.

Trước tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của Rio, Jacob bất chợt nhớ đến lời nhà ngoại cảm về chuyến đi biển. Cô quyết định đưa chú chó trở lại Hua Hin trước khi phẫu thuật, với mong muốn cả hai có thêm một kỷ niệm đẹp bên nhau.

“Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong ca phẫu thuật hay chúng tôi còn có thể ở bên nhau bao lâu sau đó. Vì vậy, tôi chỉ muốn dành cho Rio thêm một kỷ niệm vui vẻ, phòng trường hợp đó là lần cuối cùng”, Jacob chia sẻ.

Rio sau đó được phẫu thuật. Trong thời gian chú chó hồi phục, Jacob tiếp tục liên lạc với nhà ngoại cảm. Người này cho biết Rio lo sợ bị bỏ rơi tại bệnh viện và khuyên cô trấn an chú chó rằng mình sẽ quay lại đón.

Trải nghiệm trên cũng khiến Jacob điều chỉnh cách chăm sóc Rio. Mỗi khi phải đi xa, cô ưu tiên nhờ người ở lại nhà chăm sóc chú chó thay vì gửi Rio đến khách sạn thú cưng.

Dù vẫn hoài nghi về khả năng các nhà ngoại cảm thực sự giao tiếp được với động vật, Jacob cho rằng buổi gặp đã giúp cô quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc, sự thoải mái và niềm vui của Rio.

Sau khi chú chó được chẩn đoán mắc ung thư, mỗi khoảnh khắc bên nhau càng trở nên quý giá đối với cô. Jacob mong muốn dành cho Rio nhiều trải nghiệm vui vẻ nhất có thể trong khoảng thời gian còn lại.

Đoạn video lan truyền trên Instagram cũng mang đến cho cô niềm vui giữa giai đoạn khó khăn. Câu chuyện về chú chó được cho là xem cô chủ như bạn đời khiến nhiều người thích thú và để lại những bình luận đồng cảm.

“Tôi không biết liệu nhà ngoại cảm có thực sự hiểu Rio đang nghĩ gì hay không. Nhưng tôi biết mình rất biết ơn vì chuyến đi đó. Và nếu chú chó thực sự nghĩ mình là chồng tôi, thì điều ít nhất tôi có thể làm là bảo đảm cả hai có một cuộc hôn nhân thật tuyệt vời”, Jacob chia sẻ.