Người phụ nữ tìm đến địa chỉ nhà bạn trai sau 237 ngày yêu, phát hiện bí mật không ngờ

Theo hãng tin Associated Press (AP), Jean Booth, 43 tuổi, bắt đầu làm quen với người đàn ông tự xưng là Donnie trên ứng dụng hẹn hò Match vào tháng 1/2025, sau khi ly hôn và chuyển đến bang Maryland, Mỹ.

Donnie giới thiệu mình là quân nhân, có một cô con gái 4 tuổi và người vợ đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Anh ta thường xuyên gửi những tin nhắn ngọt ngào, kể về cuộc sống trong quân đội và hứa hẹn sẽ trở về Mỹ để cùng Jean xây dựng gia đình.

Những lời quan tâm khiến Jean dần nảy sinh tình cảm. Chỉ 16 ngày sau khi trò chuyện, cô đã nhắn rằng mình nghĩ về Donnie mỗi ngày. Ba tuần sau, cô xăm hình trái tim gắn với chiếc dù lên cánh tay để thể hiện tình yêu dành cho người đàn ông chưa từng gặp mặt.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 2/2025, Donnie bắt đầu viện nhiều lý do để vay tiền. Anh ta nói người giữ trẻ của con gái đe dọa bỏ đi nếu không được trả tiền, rồi liên tục đưa ra những khoản chi phí phát sinh. Jean lần lượt gửi tiền, trong đó có 7.800 USD sau một lần hai người tranh cãi vì cô nghi ngờ anh ta.

Jean Booth, người đang đi du lịch khắp châu Âu để giải tỏa tâm lý sau khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tình cảm kéo dài 8 tháng, chụp ảnh selfie khi tham quan khu vườn tại Lâu đài Dublin, ngày 1/10/2025, ở Dublin, Ireland. (Ảnh AP/David Goldman)

Donnie từng hứa trở về Mỹ vào ngày 1/4/2025 nhưng không xuất hiện. Anh ta giải thích mình bị giam giữ sau khi đánh một sĩ quan, gặp trục trặc trong quá trình trở về và cần tiền mua thuốc, thực phẩm. Jean tiếp tục gửi thêm tiền, tin rằng cuộc sống chung của họ chỉ còn cách vài bước chân.

Dù Donnie nhiều lần hứa gọi video, các cuộc gọi đều không diễn ra. Jean còn tìm kiếm thông tin về anh ta trên mạng nhưng gần như không tìm thấy dấu vết. Khi những bức ảnh của Donnie xuất hiện trên tài khoản của một cặp đôi khác, anh ta giải thích rằng có người đã sử dụng hình ảnh của mình.

Bước ngoặt xảy ra khi Jean chủ động liên hệ với một phụ nữ tên Cindy, người cũng theo dõi tài khoản của Donnie. Cindy cho biết cô đã trò chuyện với người đàn ông này trong nhiều tháng và nghi ngờ mình đang trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tình cảm.

Jean sau đó tìm thấy những bức ảnh giống hệt ảnh Donnie gửi cho mình trên trang Facebook của một cô dâu. Tuy nhiên, thay vì chấm dứt mối quan hệ, cô vẫn tin vào lời giải thích của anh ta và tiếp tục chuyển tiền.

Ngày 26/4/2025, Jean đến một khu chung cư ở Frederick, bang Maryland, theo địa chỉ mà Donnie từng cung cấp. Tại đây, cô gặp Elizabeth, một phụ nữ cũng tin rằng mình đang yêu người đàn ông này.

Elizabeth đã có mối quan hệ với Donnie gần một năm và từng lo sợ anh ta thiệt mạng khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Cô cũng rút tiền tiết kiệm, vay tiền và mở hạn mức tín dụng để hỗ trợ người yêu.

Khi hai người phụ nữ so sánh câu chuyện, họ phát hiện Donnie sử dụng những lời kể gần như giống hệt nhau. Anh ta đưa ra ngày sinh khác nhau với mỗi người, nhưng đều kể về công việc quân nhân, con gái nhỏ và lời hứa sắp trở về Mỹ. Jean cũng phát hiện 11.500 USD mình gửi đã được chuyển vào tài khoản người giữ trẻ mà Elizabeth được hướng dẫn thanh toán.

Sau cuộc gặp, Elizabeth quyết định cắt liên lạc. Jean lại tiếp tục níu kéo mối quan hệ, vẫn nhắn tin yêu thương Donnie mỗi tối và hy vọng anh ta sẽ xuất hiện. Người đàn ông này lần lượt viện lý do bị mắc kẹt ở Syria, chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ và làm mất hộ chiếu để giải thích việc chưa thể trở về. Jean tiếp tục gửi thêm 5.000 USD.

Trong thời gian đó, Jean tham gia một nhóm hỗ trợ trực tuyến dành cho những người từng bị lừa tình. Cô nghe nhiều người kể về những trải nghiệm tương tự nhưng vẫn khó buông bỏ Donnie. Cuối cùng, chính người đàn ông này dần rút lui khỏi mối quan hệ.

Sau 237 ngày và 10.449 tin nhắn, Jean đã chuyển hơn 90.000 USD, tương đương khoảng 2,3 tỷ đồng, cho người mà cô chưa từng gặp trực tiếp.

Sau đó, Jean tiếp tục làm quen với một người đàn ông 27 tuổi tên Clin. Người này thừa nhận là người Nigeria, từng giả danh một người đàn ông Anh để lừa đảo vì khó khăn tài chính. Dù biết sự thật, Jean vẫn duy trì liên lạc và cuối cùng gửi cho Clin 400 USD sau khi anh ta đề nghị giúp tiền mua giày để bán hàng.

Theo AP, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ ghi nhận hơn 49.000 người Mỹ báo cáo bị mất tổng cộng 1,3 tỷ USD vì các vụ lừa đảo tình cảm trong năm được bài báo đề cập, tăng ít nhất 14% so với năm trước đó.

Các chuyên gia cho rằng những kẻ lừa đảo thường lợi dụng nhu cầu được yêu thương và kết nối của nạn nhân. Trong trường hợp của Jean, dù nhiều lần nhận ra dấu hiệu bất thường, cô vẫn khó chấm dứt mối quan hệ vì đã đặt niềm tin vào người đàn ông và tương lai mà anh ta hứa hẹn.

Nguồn: Associated Press (AP), ngày 16/7/2026.