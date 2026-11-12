Người phụ nữ thứ hai dính dáng tới Jensen Huang là ai?

Kimberly Powell chia sẻ tại một buổi hội thảo sức khoẻ vào năm 2025. Ảnh: HLTH.

Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia, đang trở thành tâm điểm chú ý sau thông tin bà có quan hệ tình cảm với CEO Jensen Huang. Bà Powell đã làm việc tại công ty chip Mỹ gần hai thập kỷ và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển công nghệ AI cho ngành y tế.

Powell năm nay 48 tuổi, là cấp dưới trực tiếp của Huang, 63 tuổi. Bà cũng đã kết hôn. Những thông tin này xuất hiện trong bối cảnh CEO Nvidia đang đối mặt với sự chú ý liên quan đến đời tư và các vấn đề nội bộ doanh nghiệp.

Kimberly Powell gia nhập Nvidia năm 2008 với vị trí giám đốc. Trước đó, bà từng làm kỹ sư, sau đó chuyển sang phụ trách phát triển sản phẩm tại một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực điện tử.

Trong một tập podcast Lifers phát hành hồi tháng 8, Powell kể rằng bà từng chủ động liên hệ Nvidia để tìm hiểu về các dòng chip xử lý của công ty. Sau khi nhận thấy công nghệ của Nvidia có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực y tế, doanh nghiệp đã phản hồi và đề nghị tuyển dụng bà.

Powell mô tả cơ hội làm việc tại Nvidia như một công việc trong mơ. Ban đầu, bà phụ trách thúc đẩy ứng dụng chip AI của Nvidia trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh y tế. Đến năm 2016, Powell được thăng chức giám đốc cấp cao, đồng thời dẫn dắt nhóm phát triển kinh doanh tập trung vào AI.

Một năm sau, bà tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch phụ trách y tế. Theo hồ sơ doanh nghiệp, Powell hiện chịu trách nhiệm cả mảng phần cứng lẫn phần mềm trong hoạt động kinh doanh liên quan đến y tế của Nvidia.

Nhiều nguồn tin cho biết bà Powell đang có quan hệ với CEO Nvidia. Ảnh: People.

Phạm vi công việc của bà bao gồm công nghệ chẩn đoán hình ảnh, khoa học sự sống và nghiên cứu phát triển thuốc. Đây đều là những lĩnh vực Nvidia đang tìm cách mở rộng ứng dụng công nghệ tính toán và trí tuệ nhân tạo.

"Tôi gần như sống và hít thở cùng lĩnh vực y tế. Tôi luôn nói về nó", Powell chia sẻ với Business Insider trong cuộc phỏng vấn năm 2025.

Tính từ năm 2008, Powell đã làm việc cùng Jensen Huang hơn 18 năm. CEO Nvidia thành lập công ty năm 1993 và giữ vai trò lãnh đạo từ đó đến nay.

Trong cuộc phỏng vấn với podcast Lifers hồi tháng 8, Powell từng nhắc đến tầm nhìn của Huang đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Theo bà, vị CEO đã dành hơn 20 năm quan tâm đến ngành này, xuất phát từ mong muốn giúp các nhà nghiên cứu hiện thực hóa những dự án có ý nghĩa thông qua công nghệ của Nvidia.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người hiện được chú ý không chỉ vì công việc. Theo NYT, Powell là cấp dưới trực tiếp của Huang. Tờ báo dẫn lời 5 người từng làm việc tại Nvidia cho biết hai người có quan hệ tình cảm và được ghi lại trong một đoạn video tại khách sạn ở San Jose hồi tháng 3.

Vấn đề này cũng đặt ra câu hỏi về quy định quản trị nội bộ của Nvidia. Bộ quy tắc ứng xử của công ty, trong đó có thư ngỏ từ chính Jensen Huang, liệt kê các mối quan hệ cá nhân vào nhóm hoạt động có khả năng dẫn đến xung đột lợi ích.

Tài liệu này đồng thời nêu rõ Nvidia sẽ nhanh chóng điều tra những báo cáo về hành vi sai phạm.

Trước đó, Huang đã thừa nhận không chung thủy với vợ trong một thông điệp gửi nhân viên ngày 8/11, nhưng không nói chi tiết về mối quan hệ bất chính.