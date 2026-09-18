Người phụ nữ thiểu năng gây ra án mạng đau lòng

Ngày 18/9, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa Hồng (SN 2000) mức án 20 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp Hồng nhận án 23 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoa Hồng

Theo cáo trạng, Hồng không đăng ký kết hôn, có 3 con nhưng không trực tiếp nuôi dưỡng, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Con gái lớn là cháu Nguyễn Thị Thùy Tr. (SN 2021) được bà Nguyễn Thị Hoàng N. (mẹ Hồng) trực tiếp chăm sóc tại nhà ở xã Tân An Hội, TPHCM.

Khoảng 10 giờ 40 ngày 30/10/2024, Hồng từ Quận 12 về nhà mẹ với mục đích dẫn cháu Tr. đi ăn xin để kiếm tiền tiêu xài. Khi Hồng đến cổng, chị Nguyễn Thị Kiều T. (chị ruột Hồng) nhờ bạn trai là anh Đỗ Lê M. đóng cổng, không cho Hồng vào dẫn cháu bé đi.

Lúc này, anh M. đứng phía trong cổng, cầm một con dao dài khoảng 21cm và thanh sắt dài hơn 62cm để hù dọa, ngăn Hồng vào nhà. Hồng đứng ngoài cầm cây gỗ dài khoảng 60cm quơ về phía anh M.

Khoảng 11 giờ 5 phút cùng ngày, khi anh M. quay lưng đi vào nhà, Hồng đẩy khóa cổng, xông vào dùng cây gỗ đánh từ trên xuống trúng phía sau đầu anh M. Sau đó, Hồng ném cây gỗ, giật con dao trên tay anh này và tấn công khiến nạn nhân ngã xuống sân.

Hậu quả anh M. sốc mất máu cấp tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hồng lục túi quần nạn nhân, lấy một ví da có 107.000 đồng và chìa khóa xe. Hồng dắt xe Yamaha Sirius, trị giá 7 triệu đồng ra cổng nhưng bị mẹ ngăn lại. Bà N. đồng thời giằng được con dao trên tay Hồng và cất giữ.

Hồng sau đó dẫn cháu Tr. đến một căn nhà hoang trên đường Tỉnh lộ 8. Tại đây, Hồng lấy 107.000 đồng trong ví rồi vứt ví cùng giấy tờ cá nhân của nạn nhân. Khi đi bộ ra đường bờ kênh, cách hiện trường khoảng 500m, Hồng bị Công an xã Tân An Hội phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.

Kết luận giám định xác định vết thương vùng ngực trái là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh M.

Hồ sơ thể hiện Hồng là người khuyết tật trí tuệ mức độ nặng. Kết luận giám định pháp y tâm thần xác định trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hồng bị chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; không cần điều trị bắt buộc nhưng cần điều trị chuyên khoa tâm thần.

Tại cơ quan điều tra, Hồng thừa nhận hành vi. Lời khai phù hợp với lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định và các vật chứng thu giữ.