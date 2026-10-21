Người phụ nữ thắp sáng niềm tin

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 325 về miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc đi theo đoàn đến Khánh Hòa qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Đây là cơ hội để ngành Du lịch tỉnh khôi phục thị trường khách tỉ dân, một thời từng dẫn đầu về khách quốc tế.