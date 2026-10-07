Người phụ nữ thao túng Viện Pháp y tâm thần trung ương nhận án 30 năm tù

Chiều 7/10, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh cùng 62 bị cáo trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 10 năm tù về tội môi giới hối lộ, 16 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng cộng hình phạt là 30 năm tù.

Cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần trung ương Trần Văn Trường, Ngô Văn Vinh lần lượt bị xử phạt 20 năm tù, 7 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Lê Văn Đồng, chồng bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh bị xử phạt mức án 10 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 9 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là 19 năm.

Các bị cáo khác nhận mức án từ 12 tháng cho hưởng án treo đến 16 năm tù về các tội đưa, nhận, môi giới hối lộ, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, đánh bạc.

HĐXX đánh giá vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực giám định tư pháp, hoạt động tố tụng.

Các bị cáo lợi dụng chính sách khoan hồng của nhà nước trong việc tạo điều kiện điều trị cho các can phạm là người có bệnh tâm thần, qua đó trục lợi có hệ thống, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây hoang mang, bất bình xã hội.

Trong đó, bị cáo Mai Anh là bị cáo "trung tâm của các hành vi phạm tội", phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức, tinh vi, xảo quyệt, có sự phân công vai trò chặt chẽ cho các đối tượng "đàn em".

Mai Anh phạm nhiều tội, nhân thân xấu, chưa thực sự thành khẩn, nên cần mức án nghiêm khắc.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Trần Văn Trường đã nhận 4,6 tỷ đồng từ Mai Anh và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh để các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau khi nhận tiền, ông Trường đã chia một phần cho các thành viên khác trong hội đồng giám định và hưởng lợi số tiền còn lại. Tổng số tiền ông Trường phải chịu trách nhiệm hình sự trong hành vi nhận hối lộ là hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo hưởng lợi riêng 6,8 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh bị cáo buộc đã dùng tiền và lợi ích vật chất khác để hối lộ các cán bộ, nhân viên của viện theo tháng hoặc các dịp lễ, ngày nghỉ nhằm được bỏ qua các sai phạm.

Mai Anh còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của chồng; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định không đúng tình trạng bệnh.

Mục đích việc làm trên là để các bị can, bị cáo, bị án được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án phạt tù. Cáo trạng xác định, số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng.