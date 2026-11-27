Công an làm việc với người phụ nữ nói "bị bắt cóc". (Ảnh do Công an cung cấp)

Cụ thể, ngày 23/11/2026, Công an xã Hoàng An tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1982, thường trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ. Gia đình thông tin, chị Hải đi bán rau tại chợ Cầu từ sáng 22/11/2026, sau đó chị Hải không về nhà và gia đình không liên lạc được. Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Hoàng An đã báo cáo Công an tỉnh Phú Thọ và phối hợp gia đình xác minh, tìm kiếm.

Kết quả xác minh cho thấy: sau khi bán rau, chị Hải tự đón xe xuống Hà Nội, sau đó bắt xe khách từ Hà Nội đi Lâm Đồng để tìm việc làm thuê. Tuy nhiên, khi đến Khánh Hòa, chị này đổi ý, không đi tiếp mà xuống xe và đón xe quay về Hà Nội.

Đến sáng 25/11/2026, khi về đến bến xe Nước Ngầm, do điện thoại hết pin, chị Hải nhờ lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm việc tại đây gọi điện thoại về cho gia đình đến đón. Chị Hải về đến nhà an toàn.

Người dân trong thôn đón người phụ nữ trở về. (Ảnh: người dân cung cấp)

Khi được mọi người trong gia đình hỏi, chị Hải bịa ra câu chuyện khi đi chợ Cầu thì bị một người lạ vỗ vai sau đó mất ý thức không biết gì, khi tỉnh dậy chị Hải chạy thoát được. Thông tin này được một số người quay video và đăng lên mạng xã hội, từ đó xuất hiện những thông tin thất thiệt, đồn đoán thiếu căn cứ.

Qua xác minh, lý do chị Hải nói dối gia đình để gia đình đỡ trách móc vì chị tự ý bỏ đi làm xa nhưng không nói cho gia đình biết, để gia đình phải lo lắng, đi tìm.

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