Người phụ nữ suýt phải hối hận cả đời vì người bạn mới quen

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 9/10/2026, từ thông tin do ngân hàng cung cấp, Công an phường Long Biên đã kịp thời tuyên truyền, ngăn chặn một trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng xã hội, giúp người dân dừng giao dịch chuyển 90 triệu đồng cho đối tượng.

Trước đó, chị L.T.B.D làm quen với một người đàn ông nước ngoài qua Facebook. Sau thời gian trò chuyện, người này hứa tặng chị 50.000 USD và số vàng trị giá khoảng 900 triệu đồng, nhưng yêu cầu chuyển trước 90 triệu đồng với lý do thanh toán phí hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Công an phường Long Biên đã phân tích, giải thích thủ đoạn lừa đảo. Sau khi được tuyên truyền, chị D. nhận diện nguy cơ và dừng giao dịch.

CÔNG AN HÀ NỘI CẢNH BÁO:

Các đối tượng thường giả danh người quen qua mạng, hứa tặng tiền, vàng hoặc quà giá trị lớn từ nước ngoài, sau đó yêu cầu chuyển trước các khoản phí để chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần:

Cảnh giác với những lời hứa tặng quà giá trị lớn từ người quen qua mạng.

Tuyệt đối không chuyển tiền để nhận quà khi chưa xác minh rõ thông tin.

Không truy cập đường link lạ, không cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP cho người khác.

Khi có dấu hiệu đáng ngờ, dừng giao dịch và trình báo cơ quan Công an; nếu đã chuyển tiền, nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ.

Đừng để lòng tham hoặc sự cả tin trở thành cơ hội cho tội phạm lừa đảo! Hãy cảnh giác và chia sẻ thông tin để bảo vệ bản thân, gia đình.