Người phụ nữ suýt mất thị lực vì thói quen dụi mắt bằng tay bẩn

Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ 63 tuổi suýt mất thị lực

Ngày 6/10, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về trường hợp nữ bệnh nhân 63 tuổi đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khám trong tình trạng mắt phải đau nhức dữ dội, thị lực suy giảm nghiêm trọng và được chẩn đoán viêm loét giác mạc do nấm.

Trước đó, người bệnh đã đi khám và điều trị nhiều đợt tại các cơ sở y tế khác nhau, sử dụng nhiều loại thuốc nhưng tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng thêm.

Trong quá trình thăm khám, tìm hiểu thói quen sinh hoạt và công việc, các bác sĩ nhận định bệnh liên quan đến thói quen thường xuyên dụi mắt khi tay bẩn của bệnh nhân.

Bệnh nhân làm việc tại một xưởng sản xuất mắm thủ công, có móng tay dài và nhiều cặn bẩn bám sâu ở các kẽ móng.

Theo các bác sĩ, làm việc trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với các chất hữu cơ, bàn tay, đặc biệt là vùng dưới móng tay nếu không được vệ sinh kỹ, có thể trở thành nơi lưu giữ nhiều vi sinh vật.

Khi dùng bàn tay chưa sạch để dụi mắt, lau mồ hôi quanh mắt hoặc chạm trực tiếp vào mắt, các tác nhân gây bệnh có thể được đưa đến bề mặt nhãn cầu.

"Việc dùng bàn tay chưa sạch, có móng dài để dụi mắt có thể vô tình làm xước kết mạc, giác mạc. Qua những tổn thương này, vi khuẩn, nấm hoặc các tác nhân gây bệnh khác có thể xâm nhập, gây viêm, nhiễm trùng, loét giác mạc, thậm chí dẫn đến mất thị lực", bác sĩ cho biết.

Theo các bác sĩ, hằng ngày, bàn tay mỗi người tiếp xúc với vô số bề mặt và môi trường khác nhau như điện thoại, tay nắm cửa, tiền, đất, bụi, hóa chất, thực phẩm và các chất hữu cơ.

Nếu không được vệ sinh đúng cách, bàn tay có thể mang theo nhiều tác nhân gây bệnh. Chỉ một động tác dụi mắt, vuốt mặt, nhỏ thuốc hoặc tháo, lắp kính áp tròng bằng tay bẩn cũng có thể vô tình đưa những tác nhân này tiếp xúc trực tiếp với mắt.

Vì thế, mọi người cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, làm sạch kỹ lòng bàn tay, mu bàn tay, kẽ ngón, đầu ngón, ngón cái và đặc biệt là vùng quanh móng tay.

Móng tay nên được cắt ngắn và giữ sạch. Với những người làm nông nghiệp, chế biến thực phẩm hoặc thường xuyên tiếp xúc với đất, bụi và chất hữu cơ, cần vệ sinh kỹ bàn tay sau khi lao động; có thể sử dụng bàn chải mềm phù hợp để làm sạch phần kẽ móng.

Quan trọng hơn, mỗi người cần hình thành một nguyên tắc đơn giản, không đưa tay chưa sạch lên dụi mắt.

Khi xuất hiện các triệu chứng đau mắt, đỏ mắt, cộm, chảy nước mắt, sợ ánh sáng hoặc giảm thị lực, người bệnh không nên tự ý mua và sử dụng thuốc nhỏ mắt kéo dài mà cần đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.