Người phụ nữ sử dụng chất cấm hàn the để chế biến thực phẩm

Ngày 28/10, Công an phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phát hiện, xử lý trường hợp sử dụng hàn the (là hóa chất bị cấm tuyệt đối trong chế biến và bảo quản thực phẩm tại Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế) trong quá trình chế biến thực phẩm.

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở của bà T. dùng hàn the trong quá trình chế biến thực phẩm. Ảnh: CAPĐH.

Theo đó, Công an phường Đông Hà phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 tiến hành kiểm tra hộ sản xuất, buôn bán chả tại TDP Thống Nhất, phường Đông Hà do bà N.T.T. (SN 1977) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có hành vi sử dụng hàn the thêm vào chả heo, chả quết nhằm mục đích bảo quản thực phẩm lâu hơn.

Tổ công tác Công an phường Đông Hà lập biên bản vụ việc, thu giữ số chả trên để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc, thu giữ chả để phục vụ công tác xác minh, xử lý. Ảnh: CAPĐH.

Theo Công an phường Đông Hà, việc sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm là hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cần tuyệt đối tuân thủ các quy định về sử dụng phụ gia, nguyên liệu trong chế biến; không vì lợi nhuận mà sử dụng các chất ngoài danh mục được phép.

Công an phường Đông Hà khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn. Kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.