Người phụ nữ 'sống lại' sau một ngày trong quan tài ướp lạnh

Vụ việc này xảy ra tại một ngôi làng ở Hejian, Cangzhou, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Một quan chức làng nói với Jimu News rằng, bệnh ung thư của bà ấy đã di căn khắp cơ thể và các bác sĩ đã thông báo với gia đình bà rằng không còn cách nào chữa trị được nữa.

Theo trang Stomp đưa tin, vào ngày 8/9, người phụ nữ dường như không còn dấu hiệu sự sống và gia đình cho rằng bà đã qua đời. Thi thể bà được đặt trong quan tài trong khi chờ người thân ở xa đến viếng.

Một người phụ nữ được tìm thấy còn sống trong một chiếc quan tài được bảo quản lạnh một ngày sau khi gia đình tin rằng bà đã chết. Ảnh chụp màn hình

Theo lời một quan chức trong làng, chiếc quan tài được cài đặt ở chế độ làm lạnh chứ không phải chế độ lạnh sâu. Vào tối ngày 9/9, con dâu bà nghe thấy những tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ bên trong quan tài.

Khi mở quan tài, gia đình phát hiện người phụ nữ lớn tuổi đã có dấu hiệu sự sống trở lại. Một người thân của người phụ nữ nói với Jimu News rằng bà đã có thể mở mắt vào ngày 11/9 nhưng vẫn yếu và không thể ăn uống.

Theo truyền thông địa phương, bà ấy đã thực sự qua đời vào tối hôm đó và được chôn cất vào ngày 13/9.

Một quan chức làng cho biết với truyền thông địa phương rằng, người phụ nữ có thể đã ở trong tình trạng "chết lâm sàng", với nhịp thở và mạch đập trở nên cực kỳ yếu.

Hiện tượng này được truyền thông địa phương mô tả là "tử vong giả", một tình trạng trong đó nhịp tim và nhịp thở của một người trở nên yếu đến mức người khác có thể nhầm tưởng họ đã chết.