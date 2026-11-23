Nặng lòng với làn điệu dân ca của dân tộc

Dù tuổi cao, bà Trương Thị Thanh, dân tộc Sán Dìu, ở phường Quang Hanh (Quảng Ninh), vẫn miệt mài sưu tầm lời hát cổ, truyền dạy tiếng mẹ đẻ và làn điệu Soọng cô cho thế hệ trẻ. Với bà, gìn giữ tiếng nói, dân ca truyền thống cũng là giữ gìn cội nguồn và bản sắc dân tộc.

Điều khiến bà Trương Thị Thanh dành nhiều năm gắn bó với công việc sưu tầm, truyền dạy văn hóa truyền thống là nỗi trăn trở trước nguy cơ mai một tiếng nói và những làn điệu Soọng cô của dân tộc Sán Dìu.

“Điều khiến tôi trăn trở nhất là tiếng nói và những làn điệu Soọng cô quý báu của dân tộc mình có nguy cơ mai một khi lớp trẻ ngày càng ít sử dụng tiếng mẹ đẻ, chưa hiểu hết giá trị văn hóa truyền thống. Tôi luôn nghĩ tiếng nói là cội nguồn bản sắc, còn Soọng cô chứa đựng tâm tư, tình cảm, đạo lý và kinh nghiệm sống của cha ông.

Vì vậy, tôi dành nhiều năm sưu tầm, ghi chép lời hát cổ, những câu chuyện dân gian và kiên trì truyền dạy cho thế hệ sau. Tôi mong các cháu không chỉ biết nói tiếng dân tộc, biết hát Soọng cô mà còn hiểu ý nghĩa nhân văn, tình yêu quê hương và tình nghĩa con người gửi gắm trong từng lời ca.

Với tôi, giữ gìn tiếng Sán Dìu và hát Soọng cô chính là giữ gìn cội nguồn, để con cháu dù đi đâu cũng biết mình là ai và tự hào về dân tộc mình”, bà Thanh chia sẻ.

Bà Trương Thị Thanh truyền dạy làn điệu Soọng cô cho thế hệ trẻ.

Trong quá trình truyền dạy, bà chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực ở lớp trẻ. Có những em là người Sán Dìu nhưng gần như không biết nói tiếng dân tộc, cũng chưa hiểu những câu hát Soọng cô mà ông bà thường ngân nga. Khi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, các em được hướng dẫn từ những câu chào hỏi đơn giản, cách phát âm đến nghe, nhớ và hát từng câu dân ca.

“Ban đầu, các cháu còn ngượng ngùng, phát âm chưa chuẩn, chưa hiểu hết ý nghĩa lời hát. Nhưng nhờ sự kiên trì của người dạy và tinh thần ham học hỏi, các cháu dần tiến bộ. Điều khiến tôi vui nhất là khi các cháu chủ động tìm hiểu ý nghĩa câu hát, hỏi ông bà về phong tục và tự hào giới thiệu văn hóa dân tộc mình với bạn bè.

Qua đó, tôi càng tin rằng nếu được tạo điều kiện học tập bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn, người trẻ hoàn toàn có thể trở thành những người tiếp nối, gìn giữ di sản của cha ông”, bà Thanh nói.

Người có uy tín là cầu nối trao truyền văn hóa

Từng là người có uy tín trong cộng đồng, bà Trương Thị Thanh cho rằng những người am hiểu phong tục, tiếng nói và văn hóa dân tộc có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn di sản, bởi họ không chỉ nắm giữ tri thức truyền thống mà còn là cầu nối giữa các thế hệ.

“Muốn vận động bà con bảo tồn di sản, trước hết phải hiểu phong tục, tôn trọng nếp sống và giải thích để mọi người nhận thức được giá trị những điều cha ông để lại.

Bằng uy tín, sự gương mẫu và cách nói gần gũi, chúng tôi có thể khuyến khích các gia đình sử dụng tiếng Sán Dìu trong sinh hoạt, động viên con cháu học hát Soọng cô, tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương.

Tuy nhiên, bảo tồn di sản không thể chỉ dựa vào một vài cá nhân mà cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, chính quyền và toàn thể cộng đồng. Mỗi người dân vừa là người thụ hưởng, vừa có trách nhiệm gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa quý báu cho thế hệ mai sau”, bà Thanh chia sẻ.

Bà Trương Thị Thanh khuyến khích các gia đình sử dụng tiếng Sán Dìu trong sinh hoạt.

Không chỉ kiên trì truyền dạy trong cộng đồng, bà còn tích cực tham gia giao lưu với các câu lạc bộ Sán Dìu ở nhiều địa phương. Qua những chuyến giao lưu tại Bắc Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, bà có thêm cơ hội trao đổi lời hát cổ, cách hát, cách phát âm và tìm hiểu những nét phong tục riêng của từng vùng. Từ đó, bà Thanh bổ sung kiến thức, làm phong phú thêm vốn di sản của mình.

Những cuộc giao lưu cũng tạo điều kiện để người cao tuổi như bà Thanh truyền dạy kinh nghiệm, còn lớp trẻ có môi trường thực hành, tự tin thể hiện khả năng và thêm yêu văn hóa dân tộc. Dù sinh sống ở những địa phương khác nhau, khi cùng cất lên làn điệu Soọng cô, bà Thanh nhận ra sự gắn bó về tiếng nói, văn hóa và cội nguồn.

“Tôi mong các hoạt động giao lưu được duy trì thường xuyên, không chỉ để những câu hát Soọng cô tiếp tục vang lên mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa đồng bào Sán Dìu ở các địa phương”, bà Thanh bày tỏ.

Mong lớp trẻ tiếp nối di sản của cha ông

Ở tuổi ngoài 70, điều khiến bà Thanh lo lắng nhất là những người còn nhớ nhiều tiếng nói cổ, lời hát cổ và phong tục truyền thống ngày càng ít đi, trong khi việc trao truyền cho lớp trẻ vẫn còn khó khăn.

“Nếu người trẻ không thường xuyên sử dụng tiếng Sán Dìu, không được tiếp cận với Soọng cô, những giá trị quý báu ấy có thể dần bị lãng quên”, bà Thanh trăn trở.

Từ thực tế đó, bà mong muốn thế hệ trẻ chủ động học tiếng mẹ đẻ, tìm hiểu và thực hành những làn điệu dân ca truyền thống, để văn hóa dân tộc không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà tiếp tục hiện diện trong đời sống thường ngày.

“Tôi mong các cháu biết yêu tiếng mẹ đẻ, chủ động học hát Soọng cô và hiểu rằng văn hóa dân tộc không phải điều gì xa vời mà hiện diện trong chính gia đình, quê hương và đời sống hằng ngày. Tôi cũng mong các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện để các lớp truyền dạy, câu lạc bộ và hoạt động giao lưu được duy trì lâu dài, giúp người cao tuổi có cơ hội trao truyền vốn quý cho thế hệ kế tiếp.

Tôi không mong điều gì lớn lao, chỉ mong sau này, khi chúng tôi không còn đủ sức cất lời ca, vẫn có những người trẻ tiếp tục hát Soọng cô bằng niềm tự hào và tình yêu đối với dân tộc mình, để tiếng nói và hồn cốt văn hóa Sán Dìu được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ”, bà Thanh chia sẻ.

Với bà Trương Thị Thanh, hành trình gìn giữ tiếng nói và làn điệu Soọng cô không chỉ là nỗ lực bảo tồn những giá trị văn hóa của cha ông, mà còn là cách vun đắp niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Những lời hát được trao truyền hôm nay chính là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để bản sắc văn hóa Sán Dìu tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong cộng đồng.