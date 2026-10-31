Người phụ nữ rơi vào mối tình kỳ lạ suốt 237 ngày yêu, sự thật phía sau khiến cô suy sụp

Theo AP, tháng 1/2025, Jean Booth, 43 tuổi, vừa ly hôn và đang tìm cách bắt đầu lại cuộc sống. Cô chuyển từ Nevada đến Maryland, tìm được công việc quản lý các khoản tài trợ cho chính phủ. Tuy nhiên, sau khi chính quyền cắt giảm nhân sự liên bang, Jean mất việc.

Đúng thời điểm đó, một người đàn ông tự xưng là Daniel Rodriguez Fanelli, thường gọi là Donnie, chủ động nhắn tin cho cô qua ứng dụng hẹn hò Match. Donnie tự giới thiệu là quân nhân, trẻ hơn Jean, có đôi mắt xanh và mái tóc cắt ngắn. Người này nói mình là lính dù, thường xuyên tham gia các nhiệm vụ tại những vùng chiến sự ở Trung Đông và sắp trở về Mỹ. Anh ta còn kể mình có một cô con gái 4 tuổi tên Trixie. Mẹ của bé được cho là đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông cách đó hai năm.

Những tin nhắn ban đầu dần trở nên thân mật, sau đó chuyển sang tán tỉnh. Jean bắt đầu sắp xếp lịch sinh hoạt hằng ngày theo những cuộc trò chuyện với Donnie và tưởng tượng về cuộc sống chung trong tương lai, với một ngôi nhà lớn, gia đình hòa thuận và khởi đầu mới.

Chỉ 16 ngày sau khi bắt đầu trò chuyện, Jean đã nhắn rằng cô nghĩ về Donnie mỗi ngày. Khoảng ba tuần sau, cô còn xăm lên cánh tay hình một trái tim được nâng đỡ bằng chiếc dù, như một cách thể hiện tình cảm dành cho người đàn ông này.

Jean biết trên mạng có nhiều kẻ lừa đảo tình cảm. Cô thậm chí nhờ một người bạn làm trong lĩnh vực an ninh thông tin kiểm tra lý lịch Donnie. Tuy nhiên, người đàn ông gần như không có dấu vết trên không gian mạng. Điều này khiến cô yên tâm hơn vì Donnie từng giải thích rằng công việc đặc biệt trong quân đội buộc anh phải hạn chế thông tin cá nhân.

Những lời cầu cứu liên tiếp và khoản tiền ngày càng lớn

Đến giữa tháng 2/2025, Donnie bắt đầu tỏ ra xa cách. Sau khi Jean hỏi han, người đàn ông kể rằng người bảo mẫu đang chăm sóc con gái anh ở nước ngoài đe dọa bỏ mặc đứa trẻ nếu không được gửi tiền.

Jean đề nghị trực tiếp chăm sóc bé Trixie nhưng Donnie từ chối, nói rằng không muốn cô gặp con gái trong hoàn cảnh như vậy. Thay vào đó, anh ta hỏi vay tiền. Người đàn ông liên tục nói yêu Jean, khiến cô tin rằng mình đang giúp đỡ người bạn đời tương lai.

Dù bạn thân Anne và những người xung quanh đã cảnh báo, Jean vẫn không nghe theo. Khi cô bày tỏ nghi ngờ, Donnie lại trách móc, cho rằng cô không tin tưởng anh. Jean cuối cùng gửi cho người này 7.800 USD (khoảng 205 triệu đồng).

Tháng 3, Donnie thông báo sẽ trở về Mỹ vào ngày 1/4. Jean vô cùng xúc động và háo hức chờ đợi. Nhưng chỉ sáu giờ sau khi báo tin, người đàn ông lại hỏi cô 3.500 USD (khoảng 92 triệu đồng) để đóng học phí và mua đồng phục cho con gái.

Jean đồng ý, cho rằng nếu thực sự muốn trở thành một phần trong gia đình Donnie thì việc hỗ trợ những khoản chi phí đó là điều bình thường.

Sau đó, Donnie nói muốn cô chuyển đến sống trong một căn nhà lớn ở vùng ngoại ô Maryland, có sân vườn và hồ bơi. Tuy nhiên, căn nhà cần sửa chữa nên anh ta hỏi liệu Jean có thể hỗ trợ một phần chi phí hay không.

Jean đề nghị tự mình đến dọn dẹp nhà cửa và xin địa chỉ nhưng Donnie từ chối. Dù vậy, cô vẫn gửi thêm 7.600 USD (khoảng 200 triệu đồng) để trả tiền cho những người thợ sửa chữa.

Ngày 1/4 trôi qua nhưng Donnie không xuất hiện. Bốn ngày sau, người này mới liên lạc lại và giải thích rằng mình bị giam giữ sau khi đánh một sĩ quan. Anh ta nói các phương tiện đưa mình về nước không đến, bản thân không được ngủ trong nhiều ngày, đang ốm yếu và cần thuốc men, thức ăn.

Jean tiếp tục gửi 3.000 USD (khoảng 79 triệu đồng). Đến thời điểm đó, tổng số tiền cô đã chuyển cho Donnie lên tới 27.000 USD (khoảng 710 triệu đồng).

Phát hiện người yêu sử dụng ảnh của một người đàn ông khác

Một ngày, khi cảm thấy buồn bã, Jean truy cập trang Instagram của Donnie và liên hệ với một người cũng theo dõi tài khoản này để hỏi liệu người đàn ông có thật hay không.

Người phụ nữ tên Cindy trả lời gần như ngay lập tức, nói rằng Donnie có nhiều dấu hiệu của một tài khoản giả mạo và những bức ảnh anh ta sử dụng đã xuất hiện rất nhiều nơi.

Jean bắt đầu hoảng sợ. Cô sử dụng các dịch vụ tìm kiếm hình ảnh nâng cao và phát hiện một bức ảnh Donnie chụp cùng một phụ nữ tóc vàng trong một gian chụp ảnh cưới. Bức ảnh được chính cô dâu đăng tải lên mạng xã hội.

Khi truy cập trang Facebook của người phụ nữ này, Jean tiếp tục nhìn thấy hàng loạt hình ảnh mà Donnie từng gửi cho mình, trong đó có ảnh chụp tại Disneyland và những bức ảnh mặc quân phục.

Trước những bằng chứng đó, Jean chất vấn Donnie. Tuy nhiên, người này phủ nhận và nói rằng có ai đó đang sử dụng hình ảnh của mình. Dù nghi ngờ, Jean vẫn tự thuyết phục rằng có thể mình đã hiểu lầm. Cô đã đặt cược cả tình cảm lẫn sự ổn định cuộc sống vào người đàn ông này, bởi trước đó Donnie từng đề nghị cô chuyển đến nhà anh ta nên cô không tìm chỗ ở mới.

Một ngày sau, Donnie tiếp tục yêu cầu gần 9.000 USD (khoảng 237 triệu đồng) để hoàn tất thủ tục trở về Mỹ. Jean đề nghị người đàn ông gửi một bức ảnh chụp ngay lúc đó kèm dấu thời gian để chứng minh anh ta đang nói thật.

Donnie lại trách cô suy nghĩ tiêu cực, luôn nghi ngờ những điều không tồn tại và hứa rằng hai tuần nữa khi trở về, cô sẽ biết mình đã lo lắng vô ích. Cuối cùng, Jean vẫn chuyển tiền.

Bất ngờ phát hiện có một phụ nữ khác cũng yêu cùng người đàn ông

Ngày 26/4, Jean lái xe đến một khu chung cư ở Frederick, bang Maryland. Trước đó, Donnie từng cung cấp địa chỉ của một người hàng xóm để nhận tiền mặt thay mình. Khi đến nơi, Jean gõ cửa và được một phụ nữ tên Elizabeth trả lời.

Elizabeth cho biết Donnie chính là người đàn ông cô yêu. Hai người đã hẹn hò gần một năm và cô từng tin rằng bạn trai đang được triển khai nhiệm vụ ở nước ngoài.

Jean và Elizabeth ngồi lại cùng nhau, so sánh những câu chuyện mà Donnie từng kể. Họ nhận ra người đàn ông đã xây dựng gần như cùng một kịch bản với cả hai, thậm chí còn nói xấu người này với người kia.

Elizabeth cũng đã rút sạch tiền tiết kiệm, vay hai khoản cá nhân và mở nhiều hạn mức tín dụng để hỗ trợ Donnie. Người đàn ông từng hứa sẽ sớm trở về và hoàn trả tiền.

Điều khiến Jean choáng váng hơn là trong ngày cô đến gặp Elizabeth, một khoản tiền 11.500 USD (khoảng 302 triệu đồng) do Jean gửi đã được chuyển đến tài khoản của người bảo mẫu mà Donnie yêu cầu Elizabeth sử dụng.

Elizabeth cho biết cô không nhớ rõ nhiều chi tiết trong buổi chiều hôm đó vì quá suy sụp. Cô cũng hiểu rằng sẽ không bao giờ nhận lại được 14.000 USD (khoảng 368 triệu đồng) mà Donnie từng hứa hoàn trả.

Hai người phụ nữ tiếp tục trao đổi thông tin và nhận ra mình đều bị cùng một người đàn ông thao túng.

Sau sự việc, Jean tham gia một nhóm hỗ trợ dành cho nạn nhân lừa đảo tình cảm. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục nhắn tin với Donnie, thậm chí không nói cho người đàn ông biết rằng mình đã báo cảnh sát về hành vi lừa đảo.

Donnie tiếp tục viện đủ lý do để trì hoãn việc trở về Mỹ. Khi thì anh ta nói bị mắc kẹt tại Syria, khi lại cho biết đang ở Thổ Nhĩ Kỳ và bị mất hộ chiếu. Mỗi lần như vậy, người đàn ông lại cần tiền. Jean tiếp tục gửi 5.000 USD (khoảng 132 triệu đồng).

Cuối cùng, chính Donnie là người dần rút khỏi mối quan hệ. Jean đã gửi cả số tiền đáng lẽ dùng để trả tiền thuê nhà cho người đàn ông này. Cô phải đưa đồ đạc vào kho lưu trữ và chuyển về sống cùng cha mẹ tại Ohio vì không còn khả năng tự trang trải cuộc sống.

Tổng cộng, trong 237 ngày và 10.449 tin nhắn, Jean đã gửi cho Donnie hơn 90.000 USD (khoảng 2,37 tỷ đồng).

Khi AP liên hệ với số điện thoại được cho là có liên quan đến Donnie, người trả lời từ chối bình luận. Người phụ nữ từng được Jean xác định là bảo mẫu của con gái Donnie cũng từ chối phỏng vấn, phủ nhận có liên quan đến vụ lừa đảo và cho biết bản thân từng có quan hệ tình cảm với người đàn ông này, đồng thời gọi anh ta là người nguy hiểm.

Điều đáng chú ý là sau khi Donnie gần như biến mất, Jean vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vòng xoáy của những mối quan hệ trực tuyến. Một người đàn ông khác chủ động tiếp cận cô. Người này thừa nhận mình là người Nigeria, từng giả danh một người đàn ông Anh để lừa đảo trên mạng. Anh ta nói tên thật là Clinton, thường gọi là Clin, 27 tuổi và đang sống tại Lagos.

Clin gửi cho Jean những bức ảnh về cuộc sống của mình, kể ước mơ mở một quầy hàng bán giày tại chợ. Hai người bắt đầu nhắn tin hằng ngày, sau đó chuyển sang gọi video. Clin còn nói đã đặt ảnh của Jean làm hình nền điện thoại.

Khi Clin ngỏ ý muốn Jean đến thăm, cô từ chối vì cho rằng anh ta còn quá trẻ. Bạn bè cũng cảnh báo đây có thể là một vụ lừa đảo khác. Jean vẫn tin rằng lần này mọi chuyện khác trước. Cô nói Clin thành thật và từng hứa sẽ không bao giờ xin tiền mình.

Tuy nhiên, ngày 7/10, Clin nhắn tin hỏi vay tiền để mua giày phục vụ kế hoạch kinh doanh. Ba ngày sau, Jean gửi cho người đàn ông này 400 USD (khoảng 10,5 triệu đồng).

Câu chuyện của Jean khép lại với một nghịch lý: dù từng mất hơn 90.000 USD (khoảng 2,37 tỷ đồng) vì một mối tình giả tạo, cô vẫn tiếp tục tìm kiếm sự quan tâm và tình cảm từ những người quen qua mạng.

Lừa đảo tình cảm gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) được AP dẫn lại, trong năm trước đó, hơn 49.000 người Mỹ báo cáo bị mất tiền vì các vụ lừa đảo tình cảm, với tổng thiệt hại lên tới 1,3 tỷ USD (khoảng 34.190 tỷ đồng). Con số này tăng ít nhất 14% so với năm trước. AP dẫn lời Ally Armeson, Giám đốc điều hành tổ chức FightCybercrime.org, người từng làm việc với 880 nạn nhân, trong đó có nhiều trường hợp bị lừa đảo tình cảm. Bà ví tình cảnh của những nạn nhân giống như bị giam trong một nhà tù giữa sa mạc: họ nhìn thấy những song sắt đang giữ chân mình nhưng lại sợ sự cô độc bên ngoài hơn. Theo chuyên gia này, các nạn nhân từng tin rằng có người yêu thương, tin tưởng và hứa hẹn mang đến tương lai tươi đẹp. Khi tất cả sụp đổ, họ vừa mất tiền, vừa mất đi người từng đem lại ý nghĩa cho cuộc sống. AP cũng cho biết cảm giác tội lỗi, xấu hổ và sự kỳ thị xã hội khiến nhiều nạn nhân càng cô lập. Một số người từng nghĩ đến việc tự kết liễu cuộc đời sau khi bị lừa.