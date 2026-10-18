Người phụ nữ ra giá 500 triệu đồng chạy giấy phép khai thác khoáng sản

TAND TP Hà Nội đã thụ lý hồ sơ vụ án Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1971, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ bị can hứa hẹn xin cấp phép khai thác khoáng sản để lừa đảo. Ảnh: H.H

Theo cáo trạng, năm 2017, thông qua quan hệ xã hội, ông Nguyễn Quang T (ở Hải Phòng) quen biết với Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quá trình quen biết, Mai giới thiệu có nhiều mối quan hệ quen biết với các lãnh đạo cấp cao có thể xin được việc làm tại các cơ quan Nhà nước và xin cấp phép khai thác khoáng sản.

Tin tưởng thông tin của Mai, trong khoảng thời gian từ tháng 4-8/2017, ông T đã chuyển cho Mai tổng số tiền 400 triệu đồng để nhờ Mai xin việc cho cháu ông T vào làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Cũng trong năm 2017, ông T mua 1 mảnh đất bìa rừng diện tích 6,5 ha tại phường Trần Nhân Tông, Hải Phòng), trong thời gian làm thủ tục chuyển nhượng, ông T được toàn quyền khai thác gỗ và các lợi ích khác của thửa đất trong thời gian làm thủ tục chuyển nhượng.

Khi biết ông T có nhu cầu khai thác than đá trên mảnh đất này, Mai nói sẽ xin được cho ông T giấy phép khai thác khoáng sản với chi phí là 500 triệu đồng, sau 2 tháng sẽ có giấy phép. Ngày 3/4/2018, ông T đã chuyển cho Mai 500 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Mai không đưa số tiền này cho ai để xin giấy phép, xin việc như đã cam kết mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 14/10/2019, ông T đã tố giác hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Tuyết Mai đến Công an TP Hà Nội.

Qua xác minh tại Sở NN&MT TP Hải Phòng, Sở NN&MT Hải Dương (cũ) không có cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nào có tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Từ tháng 4/2018 đến nay, Sở này không nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại thửa đất bìa rừng nói trên, không có ai đến liên hệ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với thửa đất trên.

Ngày 27/5/2026, Mai đã đến Cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi. Đối với việc nhận 500 triệu đồng để xin phép khai thác khoáng sản, Mai khai đã đưa cho 1 người đàn ông tên Minh (không rõ nhân thân lai lịch) để nhờ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Minh cam kết sau 3 tháng sẽ có giấy phép. Một thời gian sau, Minh nói không xin được giấy phép khai thác khoáng sản và không trả tiền nên Mai không có tiền trả lại cho ông T.

Bị can không cung cấp được nhân thân, lý lịch của Minh, không cung cấp được tài liệu liên quan đến việc chuyển tiền cho người này. Do đó, VKS xác định Mai đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của ông T, tổng số tiền là 900 triệu đồng.