Người phụ nữ quỳ lạy bố mẹ chồng rồi kéo vali rời khỏi nhà, câu chuyện phía sau gây chua xót

Câu chuyện của Lý Quyên, một cô gái quê Sơn Tây (Trung Quốc), là trường hợp khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Từng bất chấp sự phản đối của bố mẹ để lấy chồng xa, cô đặt trọn niềm tin vào người đàn ông mình lựa chọn. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn chung sống, Lý Quyên phải đối diện với sự thật hoàn toàn khác xa những gì cô từng tưởng tượng.

Điều khiến cô đau lòng hơn cả là người chồng từng hết lời hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp lại dần bộc lộ lối sống thiếu trách nhiệm, thường xuyên bỏ nhà đi chơi bài và không mặn mà với chuyện kiếm tiền. Cuối cùng, sau nhiều lần thất vọng, Lý Quyên quyết định rời khỏi nhà chồng, khép lại cuộc hôn nhân khiến cô phải trả giá bằng cả tuổi trẻ lẫn khoản tiền dành dụm suốt nhiều năm.

Theo câu chuyện được trang Sohu đăng tải, Lý Quyên, 28 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Sơn Tây. Từ nhỏ, cô đã được bố mẹ yêu thương, chăm sóc chu đáo. Cuộc sống của cô trước khi kết hôn khá bình dị, chủ yếu xoay quanh công việc và gia đình.

Hai năm trước, trong một buổi gặp gỡ bạn bè, Lý Quyên quen biết Vương Hạo, một người đàn ông quê Hà Nam đang có chuyến công tác tại Sơn Tây. Hơn cô hai tuổi, Vương Hạo gây ấn tượng bởi tính cách hoạt bát, hài hước và khả năng trò chuyện khéo léo.

Khác với những người đàn ông từng được gia đình giới thiệu, Vương Hạo biết cách tạo bầu không khí vui vẻ, thường xuyên dành cho Lý Quyên những lời khen ngọt ngào. Anh còn chủ động đưa cô đi ăn uống, dạo phố và tìm hiểu những địa điểm quen thuộc tại địa phương. Sự quan tâm liên tục ấy khiến Lý Quyên nhanh chóng rung động. Cô tin rằng mình đã gặp được người đàn ông có thể mang đến tình yêu và cuộc sống hạnh phúc mà bản thân luôn mong đợi.

Tuy nhiên, khi biết con gái muốn kết hôn với một người đàn ông ở tỉnh khác, bố mẹ Lý Quyên lập tức phản đối.

Mẹ cô lo lắng khoảng cách địa lý quá xa sẽ khiến con gái gặp khó khăn nếu cuộc sống hôn nhân không như mong đợi. Trong khi đó, người cha cũng không thực sự tin tưởng Vương Hạo, cho rằng một người đàn ông chỉ giỏi ăn nói chưa chắc đã có đủ trách nhiệm để xây dựng gia đình.

Bố mẹ Lý Quyên còn nhấn mạnh rằng họ chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu về gia đình cũng như tính cách thực sự của Vương Hạo. Nếu con gái gặp chuyện không vui ở nơi xa lạ, người thân cũng khó có thể lập tức ở bên giúp đỡ. Dẫu vậy, những lời khuyên ấy không thể khiến Lý Quyên thay đổi quyết định. Cô tin Vương Hạo là người tốt, có trách nhiệm và thực sự yêu thương mình. Theo lời anh hứa, sau khi kết hôn, anh sẽ cố gắng làm việc, kiếm tiền để vợ có cuộc sống đầy đủ.

Trước thái độ kiên quyết của con gái, bố mẹ Lý Quyên cuối cùng đành chấp nhận. Trước ngày cô rời quê nhà, người mẹ không ngừng dặn dò rằng gia đình luôn là chỗ dựa, bất cứ khi nào gặp khó khăn cũng có thể trở về. Lý Quyên bật khóc ôm mẹ nhưng trong lòng vẫn tin rằng lựa chọn của mình là đúng đắn.

Cô không tổ chức một đám cưới quá lớn mà thu xếp hành lý, theo Vương Hạo về một vùng quê thuộc tỉnh Hà Nam để bắt đầu cuộc sống mới.

Thời gian đầu sau khi về nhà chồng, người phụ nữ khá hài lòng với cuộc sống mới. Vương Hạo vẫn quan tâm, giúp đỡ vợ làm việc nhà và đưa cô làm quen với môi trường xung quanh. Bố mẹ chồng cũng đối xử tốt với con dâu, thường xuyên chuẩn bị những món ăn địa phương và cho cô tiền tiêu vặt.

Trong những cuộc điện thoại về quê, Lý Quyên không giấu được niềm vui, thậm chí còn kể với bố mẹ rằng bản thân đã có lựa chọn đúng đắn. Nhìn thấy con gái vui vẻ, gia đình cô phần nào yên tâm.

Thế nhưng, khoảng thời gian êm đềm ấy không kéo dài lâu.

Khoảng một tháng sau đám cưới, Vương Hạo nói với vợ rằng anh cần ra ngoài tìm việc làm. Tuy nhiên, thay vì dành thời gian tìm kiếm công việc ổn định, người đàn ông này lại thường xuyên tụ tập với một số người trong làng để chơi bài.

Ban đầu, Lý Quyên nghĩ chồng cần thời gian thích nghi với cuộc sống sau khi kết hôn nên không quá để tâm. Nhưng mọi chuyện ngày càng trở nên nghiêm trọng khi Vương Hạo bắt đầu chơi bài xuyên đêm, nhiều lần trở về nhà vào lúc rạng sáng trong tình trạng nồng nặc mùi thuốc lá và rượu bia.

Có lần, khi chồng trở về lúc hơn 3 giờ sáng, Lý Quyên không thể tiếp tục im lặng. Cô thẳng thắn chất vấn vì sao anh không chịu tìm việc mà chỉ dành thời gian cho những cuộc vui.

Đáp lại, Vương Hạo tỏ thái độ khó chịu, cho rằng việc chơi bài không có gì sai trái. Anh còn nói bản thân chưa cần phải vội vàng kiếm tiền bởi bố mẹ vẫn có thể chu cấp cho cuộc sống của hai vợ chồng. Câu trả lời ấy khiến Lý Quyên vô cùng thất vọng. Cô nhắc lại những lời hứa trước khi cưới, khi Vương Hạo từng khẳng định sẽ nỗ lực làm việc để mang đến cho vợ một cuộc sống tốt đẹp.

Tuy nhiên, người đàn ông này không những không thay đổi mà còn ngày càng sa đà vào những cuộc chơi. Ban ngày, anh ngủ nghỉ, đến tối lại ra ngoài đánh bài, thậm chí có những khoảng thời gian liên tục không về nhà.

Đáng nói, Vương Hạo bắt đầu thường xuyên hỏi xin tiền vợ. Ban đầu chỉ là những khoản nhỏ vài chục hoặc vài trăm NDT, nhưng về sau số tiền ngày càng lớn. Anh giải thích rằng mình đã thua bài và cần tiền để gỡ lại.

Vì vẫn hy vọng chồng có thể thay đổi, Lý Quyên nhiều lần đưa tiền cho anh. Cô nghĩ rằng có thể Vương Hạo chỉ nhất thời ham vui, đến khi nhận ra vấn đề sẽ tự giác quay lại cuộc sống bình thường.

Thế nhưng, sự nhẫn nhịn của cô lại khiến tình hình ngày càng tệ hơn.

Chỉ trong khoảng nửa năm, toàn bộ khoản tiết kiệm 100.000 NDT của Lý Quyên đã bị tiêu sạch. Đây là số tiền cô dành dụm sau 5 năm làm việc, từng dự định sử dụng cho những kế hoạch quan trọng như mua nhà và sinh con. Khi phát hiện số tiền tích góp nhiều năm không còn, Lý Quyên hoàn toàn suy sụp. Cô tìm chồng để hỏi rõ sự việc, đồng thời cầu xin anh dừng những cuộc chơi vô bổ.

Thế nhưng, Vương Hạo vẫn tỏ ra thờ ơ. Anh cho rằng 100.000 NDT không phải khoản tiền quá lớn, mất rồi có thể kiếm lại, đồng thời trách vợ phản ứng thái quá. Đau đớn và tức giận, Lý Quyên chất vấn chồng sẽ lấy gì để kiếm lại số tiền đã mất khi anh không chịu đi làm.

Đáp lại, Vương Hạo buông lời lạnh lùng: "Là cô tự nguyện lấy tôi, chẳng ai ép cô cả. Nếu thấy tôi không tốt thì cô có thể đi, không ai giữ cô lại". Câu nói ấy khiến Lý Quyên tổn thương sâu sắc. Người đàn ông cô từng bất chấp tất cả để lựa chọn giờ đây lại chính là người khiến cô cảm thấy cô độc và hối hận nhất.

Sau cuộc tranh cãi, Lý Quyên không còn biết phải trông cậy vào ai ngoài bố mẹ chồng. Cô hy vọng hai người có thể khuyên bảo con trai, giúp anh nhận ra trách nhiệm của một người chồng.

Khi nghe con dâu kể lại mọi chuyện, mẹ Vương Hạo tỏ ra vô cùng áy náy. Bà nắm tay Lý Quyên, xin lỗi vì không dạy dỗ con trai đến nơi đến chốn. Bà thừa nhận vợ chồng mình đã nhiều lần khuyên nhủ, thậm chí trách phạt nhưng Vương Hạo vẫn không chịu thay đổi. Bố chồng cô cũng hứa sẽ tìm cách quản lý con trai, mong con dâu cho gia đình thêm một cơ hội.

Tin vào sự chân thành của bố mẹ chồng, Lý Quyên quyết định chờ đợi thêm. Hai người lớn cũng cố gắng giám sát Vương Hạo, khuyên anh tìm việc làm và hạn chế ra ngoài.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực dường như không mang lại kết quả. Vương Hạo vẫn lén ra ngoài chơi bài mỗi khi bố mẹ không để ý. Thậm chí, anh còn tranh cãi với chính bố mẹ mình vì cho rằng họ đang can thiệp quá sâu vào cuộc sống cá nhân.

Trong một lần phát hiện con trai tiếp tục bỏ đi chơi bài, bố Vương Hạo tức giận đến mức tát anh. Ông trách con trai không biết trân trọng người vợ đã bất chấp sự phản đối của gia đình để về làm dâu. Thế nhưng, Vương Hạo không hề có ý định hối cải. Anh lớn tiếng phản ứng, cho rằng chuyện mình chơi bài không liên quan đến bố mẹ và tuyên bố có thể chuyển ra ngoài sống nếu tiếp tục bị kiểm soát.

Chứng kiến con trai không chịu nghe lời, mẹ Vương Hạo bật khóc. Trong khi đó, bố mẹ chồng chỉ biết bất lực xin lỗi con dâu vì không thể thay đổi được người đàn ông mà cô đã lựa chọn.

Đến lúc này, Lý Quyên hiểu rằng bản thân không thể tiếp tục đặt hy vọng vào sự thay đổi của chồng. Cô nhận ra dù có thêm bao nhiêu cơ hội, Vương Hạo vẫn không thực sự muốn sửa đổi.

Chiều hôm đó, Lý Quyên bắt đầu thu dọn hành lý. Không còn những lời trách móc hay tranh cãi, cô lặng lẽ chuẩn bị rời khỏi căn nhà từng được kỳ vọng sẽ trở thành tổ ấm của mình.

Nhìn thấy con dâu thu xếp đồ đạc, mẹ chồng vội vàng níu tay, bật khóc cầu xin cô ở lại. Bà hứa sẽ tiếp tục khuyên bảo con trai, mong Lý Quyên cho gia đình thêm một cơ hội. Bố chồng cũng cố gắng thuyết phục con dâu, thậm chí hứa sẽ trực tiếp tìm việc làm và đưa Vương Hạo đến nơi làm việc để giám sát.

Nhưng lần này, Lý Quyên đã quyết định dứt khoát. Cô hiểu rằng bố mẹ chồng thực sự đối xử tốt với mình, song sự tử tế của họ không thể thay thế trách nhiệm mà người chồng cần có.

Trước khi rời đi, Lý Quyên bật khóc, quỳ xuống trước mặt bố mẹ chồng và cúi lạy ba lần để bày tỏ lòng biết ơn. Cô cảm ơn hai người vì đã chăm sóc mình trong suốt thời gian qua, đồng thời xin lỗi vì không thể tiếp tục ở lại để phụng dưỡng họ.

Hành động ấy khiến mẹ chồng càng thêm đau lòng. Bà liên tục khóc, mong con dâu đừng rời đi, bởi trong mắt bà, Lý Quyên là người phụ nữ tốt mà gia đình đã may mắn có được.

Tuy nhiên, Lý Quyên khẳng định quyết định ra đi không phải phút bốc đồng mà là kết quả của quá trình suy nghĩ sau nhiều lần thất vọng.

Cô cũng đưa ra một điều kiện cuối cùng: nếu Vương Hạo thực sự muốn cứu vãn cuộc hôn nhân, anh phải chủ động đến Sơn Tây, trực tiếp xin lỗi bố mẹ vợ và thể hiện thành ý muốn đón cô trở về. Nếu điều đó không xảy ra, cả hai sẽ lựa chọn kết thúc mối quan hệ và tiến hành thủ tục ly hôn.Nói xong, Lý Quyên kéo vali rời khỏi nhà chồng. Phía sau cô, bố mẹ Vương Hạo đứng nhìn trong nước mắt và sự day dứt.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều ý kiến bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng Lý Quyên đã quá tin vào những lời đường mật mà bỏ qua những cảnh báo của gia đình. Không ít ý kiến khác bày tỏ sự thương cảm khi cô phải rời xa quê hương, đánh mất khoản tiền tích góp suốt 5 năm và cuối cùng chịu tổn thương trong chính cuộc hôn nhân mình từng hết lòng bảo vệ.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành sự chú ý cho thái độ của bố mẹ chồng. Dù không thể ngăn cản con trai tiếp tục lối sống thiếu trách nhiệm, họ vẫn đối xử tử tế với con dâu và thực sự mong muốn cô có cuộc sống tốt đẹp.

Câu chuyện của Lý Quyên một lần nữa đặt ra vấn đề về những lựa chọn trong tình yêu và hôn nhân. Lấy chồng xa không đồng nghĩa với việc chắc chắn phải chịu bất hạnh, nhưng khi quyết định gắn bó với một người, tình cảm thôi là chưa đủ. Sự trưởng thành, trách nhiệm, thái độ với công việc và cách đối phương đối diện với những khó khăn trong cuộc sống mới là những yếu tố cần được nhìn nhận lâu dài.

Những lời hứa ngọt ngào có thể khiến một người rung động, nhưng chỉ có hành động và sự đồng hành mới giúp một cuộc hôn nhân bền vững. Với Lý Quyên, có lẽ bài học đau đớn nhất không nằm ở quyết định rời xa quê hương, mà là đã đặt niềm tin vào một người không biết trân trọng những gì mình dành cho anh.

Sau tất cả, việc cô lựa chọn ra đi cũng có thể xem là cách tự bảo vệ bản thân, thay vì tiếp tục đánh đổi tương lai cho một cuộc hôn nhân chỉ có sự cố gắng từ một phía.