Người phụ nữ quây màn tuyn bán thịt ở Hải Phòng gây 'sốt' cộng đồng mạng

Hình ảnh người phụ nữ quây chiếc màn tuyn trắng tinh quanh phản thịt lợn để chống ruồi cùng dòng miêu tả 'cô bán thịt đầy đủ vệ sinh an toàn thực phẩm nhất Hải Phòng' đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Ngày 31/3, một số trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về người phụ nữ quây chiếc màn tuyn trắng tinh để bán thịt, thu hút hàng chục nghìn người theo dõi, chia sẻ và bình luận.

Khi nhìn những hình ảnh này, có người phải thốt lên: “Cô bán thịt đầy đủ vệ sinh an toàn thực phẩm nhất Hải Phòng”.

Theo những thông tin chia sẻ thì người phụ nữ này bán thịt tại một chợ cóc ở xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Hình ảnh "cô bán thịt đầy đủ vệ sinh an toàn thực phẩm nhất Hải Phòng” được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. (Nguồn: FB KSC)

Phản thịt được đặt ở góc đường vào xã Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng. (Nguồn: FB KSC)

Facebook Hoàng Giáng Ngọc đưa ra gợi ý: “Cô mặc nốt quả áo blue với khẩu trang nữa là thành phòng vô trùng”.

Trong khi đó, tài khoảng Khang Nguyen nhận xét: “Có ý thức tốt giữ gìn vệ sinh tránh ruồi muỗi, rất đáng khen".

Bạn Đạt Lê Bá bình luận hài hước: “Ở Việt Nam nhiệt độ phòng 28-37 độ C là nhiệt độ tốt để vi sinh và vi khuẩn phát triển làm mất dinh dưỡng trong thịt và có nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Tốt nhất nên bảo quản ở nhiệt độ 0-5 độ C nữa là "very good". Đem tủ mát ra chợ luôn đi cô ơi”.

“Quá chất luôn. Ngày xưa mình hay mắc màn để ăn cơm giờ có chị này bán thịt kiểu này yêu thích quá”, tài khoản Đức Vỹ trầm trồ khen ngợi.

Người mua chỉ cần vén màn vào trong để chọn và mua thịt. (Nguồn: FB KSC)

Phản thịt được quây kín màn xung quanh nên tươi ngon, sạch sẽ. (Nguồn: FB KSC)

Minh Khang