Người phụ nữ phát hiện tài sản 'khủng' bị mất trộm, báo Công an mới ngỡ ngàng về danh tính thủ phạm

Theo trình báo, số tài sản bị mất tại nhà bà L.T.H. (SN 1971), trú tại xã Tà Đùng, gồm 19 chỉ vàng và hơn 30 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tà Đùng triển khai lực lượng xác minh, rà soát thông tin và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh truy tìm những người có liên quan.

Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng Công an đã xác định 02 đối tượng liên quan đều là người chưa thành niên, cư trú trên địa bàn xã Tà Đùng và đang có mặt tại khu vực Đông Gia Nghĩa.

Qua làm việc ban đầu, hai đối tượng thừa nhận đã lấy số tài sản trên. Theo thông tin xác minh, trước khi thực hiện hành vi, cả hai đã theo dõi thời điểm gia đình bị hại vắng nhà, sau đó tìm cách đột nhập vào phòng ngủ để lấy tài sản.

Sau khi lấy được vàng và tiền mặt, hai người mang số vàng đi cất giấu tại khu vực vườn rẫy; một phần tiền được sử dụng để mua quần áo, điện thoại và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Hiện trường xảy ra vụ mất cắp tại nhà bà L.T.H. Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng

Hiện Công an xã Tà Đùng đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự củng cố hồ sơ, xác minh đầy đủ tính chất, mức độ của vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm các quy định liên quan đến người chưa thành niên.

Ghi nhận kết quả nhanh chóng trong công tác xác minh, làm rõ vụ việc, UBND xã Tà Đùng đã khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích, qua đó kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Qua vụ việc, Công an xã Tà Đùng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra, khóa cửa khi vắng nhà; bảo quản tiền, vàng và tài sản có giá trị tại nơi an toàn; đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu hoặc vụ việc bất thường để được xác minh, xử lý.