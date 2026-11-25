Một trường hợp gây chú ý tại Trung Quốc đang khiến nhiều người quan tâm đến vấn đề vệ sinh mắt, đặc biệt là đối với những người thường xuyên sử dụng mỹ phẩm trang điểm. Theo ETtoday, một người phụ nữ 51 tuổi họ Zhu, sống tại thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, đã đến bệnh viện thăm khám sau hơn một tháng liên tục gặp tình trạng khô và ngứa mắt.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra khiến người phụ nữ không khỏi bất ngờ. Qua quan sát dưới kính hiển vi, các bác sĩ phát hiện có tới 45 con ve Demodex còn sống trong một số mẫu lông mi của bà. Đây là loại ký sinh trùng thường cư trú trong nang lông và tuyến bã nhờn ở người. Trong trường hợp mật độ tăng cao, chúng có thể liên quan đến tình trạng viêm bờ mi và nhiều vấn đề về mắt.

Theo thông tin được đăng tải, bà Zhu có thói quen trang điểm mắt trong thời gian dài, gần như ngày nào cũng sử dụng bút kẻ mắt và mascara. Dù thường xuyên tẩy trang sau khi sử dụng mỹ phẩm, bà lại không chú trọng làm sạch khu vực sát chân lông mi. Điều này khiến cặn trang điểm có thể tích tụ trong thời gian dài, tạo điều kiện thuận lợi cho các vấn đề vệ sinh và viêm nhiễm tại vùng mí mắt.

Đáng chú ý, khoảng ba tháng trước khi đi khám, bà Zhu đã thực hiện phẫu thuật tạo mí mắt hai lớp. Vì lo ngại nước tiếp xúc với vết thương có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục, người phụ nữ chủ động hạn chế rửa mặt và gội đầu ở khu vực quanh mắt. Thay vào đó, bà chỉ lau nhẹ nhàng, vô tình khiến vùng chân lông mi không được vệ sinh đầy đủ trong một thời gian dài.

Kết quả thăm khám cho thấy ngoài sự hiện diện của số lượng lớn ve Demodex trong các mẫu lông mi, bà Zhu còn mắc chứng khô mắt ở cả hai bên và rối loạn chức năng tuyến Meibomian. Đáng lo ngại hơn, tuyến Meibomian của bà đã xuất hiện dấu hiệu teo nhẹ.

Các bác sĩ cũng lưu ý rằng con số 45 được ghi nhận là số lượng ve sống tìm thấy trong một số sợi lông mi được lấy làm mẫu xét nghiệm, không phải tổng số ký sinh trùng tồn tại trên toàn bộ vùng mắt của người phụ nữ.

Tuyến Meibomian nằm ở mí mắt, có chức năng tiết ra lớp dầu giúp hạn chế sự bay hơi của nước mắt, duy trì độ ổn định của màng phim nước mắt và bảo vệ bề mặt nhãn cầu. Khi tuyến này bị rối loạn hoặc tổn thương, lớp dầu tiết ra không đủ, khiến nước mắt bay hơi nhanh hơn, từ đó gây ra tình trạng khô, cộm và khó chịu ở mắt.

Sau khi xác định tình trạng, các bác sĩ đã tiến hành làm sạch sâu vùng bờ mi, kết hợp điều trị bằng ánh sáng xung cường độ cao (IPL) và sử dụng thuốc nhằm kiểm soát triệu chứng. Sau quá trình điều trị, tình trạng khô và ngứa mắt của bà Zhu đã cải thiện đáng kể.

Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo những người thường xuyên trang điểm mắt cần đặc biệt chú ý đến việc vệ sinh vùng chân lông mi. Đây là khu vực dễ bị bỏ sót trong quá trình tẩy trang, nhất là khi sử dụng các sản phẩm như mascara hoặc bút kẻ mắt có khả năng bám lâu.

Bên cạnh đó, nếu thường xuyên xuất hiện tình trạng khô, ngứa mắt kéo dài, bong tróc da ở chân lông mi hoặc lông mi rụng bất thường, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa mắt để được kiểm tra và xác định nguyên nhân. Việc tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt trong thời gian dài mà không có chỉ định của bác sĩ cũng không được khuyến khích.

Trường hợp của bà Zhu là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc chăm sóc và vệ sinh mắt đúng cách. Trang điểm không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng ký sinh trùng phát triển quá mức, nhưng thói quen làm sạch không đầy đủ, kết hợp với những yếu tố thuận lợi khác, có thể khiến các vấn đề ở vùng mí mắt trở nên nghiêm trọng hơn.