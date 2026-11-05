Người phụ nữ phẫn nộ khi phát hiện trả nhầm tiền điện cho hàng xóm suốt 10 năm

Nicole Niceforo trả nhầm tiền điện cho hàng xóm suốt 10 năm. Ảnh: Fox 5 New York

Nicole Niceforo đến từ Queens, bang New York (Mỹ), đã phải sống tiết kiệm điện suốt nhiều năm vì hóa đơn tiền điện liên tục tăng cao.

Cô cho biết những hóa đơn tiền điện cao bất thường từng khiến cô không dám bật điều hòa, ngay cả trong những ngày hè oi bức. Để giảm chi phí, cô phải hạn chế sử dụng thiết bị điện, thậm chí chuyển sang rửa bát bằng tay. Tuy nhiên, dù đã cố gắng tiết kiệm hết mức, số tiền điện phải trả vẫn không ngừng tăng.

Năm 2016, Niceforo bắt đầu nghi ngờ hóa đơn tiền điện có vấn đề và liên hệ với công ty điện lực Con Edison, yêu cầu kiểm tra công tơ. Thế nhưng, thay vì trực tiếp xử lý, công ty lại hướng dẫn cô liên hệ với ban quản lý tòa nhà, theo Mail.

Sau nhiều năm liên tục khiếu nại, phải đến 10 năm sau, sự thật mới được làm rõ. Mới đây, ban quản lý tòa nhà phát hiện đồng hồ điện của cô được đấu nối với một căn hộ tầng trên và Niceforo đã trả tiền điện cho hàng xóm trong suốt 10 năm qua.

Phát hiện này khiến cô vô cùng phẫn nộ.

Công ty điện lực Con Edison sau đó đã thừa nhận sai sót bằng văn bản và hoàn trả cho Niceforo hơn 6.000 USD (154 triệu đồng). Có tháng, cô bị tính phí gần 180USD trong khi hóa đơn thực tế chỉ là 41USD. Tuy nhiên, khoản tiền này chỉ tính cho 6 năm bị tính phí sai, trong khi tổng thời gian có thể lên tới khoảng 10 năm.

Không đồng ý với cách giải quyết trên, Niceforo tiếp tục gửi đơn đến Sở Dịch vụ Công cộng bang New York để yêu cầu được hoàn trả phần tiền còn lại.

Không chỉ Nicole Niceforo, nhiều người dân New York từng bị công ty điện lực Con Edison tính nhầm tiền điện.

Năm 2024, một phụ nữ tên Nicole ở quận Queens phát hiện hóa đơn tiền điện cao bất thường dù bà đi nghỉ và không sử dụng điện tại nhà. Sau đó, khi hàng xóm đi vắng, lượng điện tiêu thụ của bà bất ngờ giảm xuống bằng 0. Kiểm tra lại, kỹ thuật viên Con Edison xác nhận hệ thống dây điện trong tòa nhà bị đấu nối nhầm.