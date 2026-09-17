Người phụ nữ ở Quảng Trị trả lại gần 1 tỷ đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản

Chiều 17/9, Công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp và hỗ trợ một công dân tiến hành trao trả lại gần 1 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 16 phút ngày 16/9, chị Lê Thị Thu Huyền (trú khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ nhận được số tiền 999.999.997 đồng (gần 1 tỷ đồng) do ai đó chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình.

Nhận thấy đây là khoản tiền rất lớn và có khả năng người khác chuyển nhầm, chị Huyền đến ngân hàng để xác minh. Được cán bộ nhân viên ngân hàng và cơ quan chức năng hỗ trợ kiểm tra, chị Huyền được biết người chuyển nhầm số tiền trên là chị Trần Thị Dung (trú thôn Tân Tiến, xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh).

Lê Thị Thu Huyền (bên trái) và chị Trần Thị Dung (bên phải).

Sau đó, chị Huyền liên hệ đến Công an phường Quảng Trị để nhờ tìm, thông báo cho chị Dung làm thủ tục nhận lại tiền chuyển nhầm. Vào sáng 17/9, với sự hỗ trợ của Công an phường Quảng Trị, chị Huyền chuyển trả toàn bộ số tiền trên cho chị Dung.

Việc chị Lê Thị Thu Huyền tìm hiểu, xác minh số tiền lớn nhận được qua tài khoản và chủ động tìm cách trả lại tiền cho người chuyển khoản nhầm là hành động nhân văn, cao đẹp, đáng biểu dương.