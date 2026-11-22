Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ, mới đây, Công an xã Tam Dương đã phát hiện, xử lý một trường hợp vi phạm với số tiền phạt 12,5 triệu đồng.

Theo đó, xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông trong quan hệ tình cảm sau khi đã ly hôn, chị P.T.C.L. đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook, Messenger để đăng tải bài viết, hình ảnh, bình luận và chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung bịa đặt về người yêu của chồng cũ.

Hành vi này đã ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, cuộc sống và công việc của người bị đăng tải thông tin.

Công an xã Tam Dương làm việc với trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật

Ngày 16/11/2026, Công an xã Tam Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị P.T.C.L. với số tiền 12,5 triệu đồng theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người sử dụng mạng xã hội về trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ và bình luận thông tin trên không gian mạng. Những mâu thuẫn trong quan hệ cá nhân cần được giải quyết bằng thái độ bình tĩnh, ứng xử văn minh và các biện pháp phù hợp, không thể lấy mạng xã hội làm công cụ để trả đũa, bôi nhọ hoặc gây tổn hại đến người khác.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; không phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật hoặc nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, cần lựa chọn phương thức giải quyết phù hợp, không hành động theo cảm xúc nhất thời. Trường hợp bị vu khống, xúc phạm hoặc phát tán thông tin sai sự thật, người dân cần lưu giữ các tài liệu, hình ảnh, dữ liệu liên quan và phản ánh đến cơ quan Công an để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mỗi người cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia không gian mạng, bởi một bài viết, một bình luận hay một lượt chia sẻ thiếu kiểm chứng cũng có thể xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác và khiến chính người đăng tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.