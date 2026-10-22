Người phụ nữ nhiệt huyết với công tác xã hội

Bà Quảng Thị Xuân Hòa nhiệt huyết với công tác hội dù tuổi đã cao. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Bền bỉ qua những chặng đường cống hiến

Người dân ấp Sùng Tân, xã Nhuận Phú Tân, đã quen thuộc với hình ảnh bà Quảng Thị Xuân Hòa tận tụy với công việc chung, tích cực vận động các nguồn lực xã hội để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với cách mạng, công tác Đảng, đoàn thể và hoạt động thiện nguyện, bà luôn tâm niệm phải làm những việc thiết thực, góp phần chăm lo đời sống nhân dân.

Năm 1970, khi mới 15 tuổi, bà Xuân Hòa tham gia cách mạng, đảm nhiệm nhiệm vụ du kích mật, giao liên mật. Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, bà cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương. Đêm 29, rạng sáng 30/4/1975, bà tham gia trận đánh đồn cầu Ông Ngò tại xã An Định, quận Mỏ Cày, tỉnh Kiến Hòa.

Sau ngày đất nước thống nhất, bà công tác tại Huyện đoàn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Năm 1979, bà vinh dự được kết nạp vào Đảng. Tháng 4/2009, khi huyện Mỏ Cày được chia tách thành hai huyện Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam, bà chuyển về công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc, giữ chức Ủy viên Thường trực. Song song với công tác Mặt trận, từ năm 1990, bà còn tham gia hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm vận động quần chúng, tập hợp hội viên và kết nối các nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân.

Năm 2012, sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo huyện Mỏ Cày Bắc. Đến tháng 7/2025, khi mô hình đơn vị hành chính cấp huyện kết thúc hoạt động, bà khép lại chặng đường công tác tại Hội, nhưng không dừng các hoạt động thiện nguyện.

Trong 13 năm gắn bó với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo huyện Mỏ Cày Bắc, bà dành nhiều tâm sức vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh hỗ trợ người nghèo. Bà trực tiếp tìm hiểu từng hoàn cảnh, kết nối nguồn lực giúp bệnh nhân có điều kiện chữa trị, học sinh nghèo tiếp tục đến trường, gia đình khó khăn có nhà ở ổn định. Có những trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, bà còn sử dụng tiền riêng để giúp đỡ.

Bà Xuân Hòa luôn quan tâm đến công tác hội và an sinh xã hội. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Bà Xuân Hòa tâm sự: “Với tôi, giá trị của công tác xã hội không nằm ở những con số thành tích, mà trước hết ở sự thay đổi trong cuộc sống của những người được giúp đỡ. Một bệnh nhân có thêm cơ hội điều trị, một học sinh không phải bỏ học vì thiếu thốn hay một người già neo đơn được quan tâm đều là động lực để bà tiếp tục công việc”.

Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long Trần Công Ngữ đánh giá, bà Xuân Hòa luôn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, đạt nhiều kết quả thiết thực trong chăm lo bệnh nhân nghèo. Thành quả đó gắn liền với sự năng động, tâm huyết của người đứng đầu và khả năng kết nối các nguồn lực xã hội. Chính tình thương dành cho người nghèo đã giúp bà kiên trì với công việc nhiều năm qua. Bằng sự chân thành, trách nhiệm và cách làm kiên trì, bà Xuân Hòa tạo dựng được niềm tin với các nhà hảo tâm.

Tuổi cao, chí càng bền

Tháng 7/2025, bà Xuân Hòa trở về sinh sống tại xã Nhuận Phú Tân. Dù đã trải qua nhiều năm công tác, bà vẫn được chính quyền và các đoàn thể địa phương vận động tiếp tục tham gia hoạt động xã hội. Với bà, cống hiến đã trở thành lẽ sống, không phụ thuộc vào chức vụ hay tuổi tác.

Bà Xuân Hòa trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Bà chia sẻ: “Mình đã 47 năm tuổi Đảng, 71 tuổi đời, luôn nghĩ còn nói được thì còn chiến đấu. Sức khỏe còn tốt, còn làm được việc có ích thì vẫn tiếp tục tham gia”.

Ngày 30/7/2026, tại Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi xã Nhuận Phú Tân, bà được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Đây là nhiệm vụ mới, đồng thời là cơ hội để bà tiếp tục phát huy kinh nghiệm vận động quần chúng, huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, bà đã vận động gần 5 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trên địa bàn xã. Sau đại hội, bà tiếp tục vận động gần 300 triệu đồng tổ chức mừng thọ cho 586 người cao tuổi. Đặc biệt, bà phối hợp khảo sát, lập danh sách những người từ 70 tuổi trở lên sống đơn thân, già yếu, mắc bệnh và thuộc diện khó khăn để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Qua rà soát bước đầu, bà xác định 126 trường hợp phụ nữ cao tuổi cần được quan tâm, chăm lo. Trong Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026, bà tiếp tục vận động các nguồn lực trao quà, động viên các cụ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hiện Hội Người cao tuổi xã Nhuận Phú Tân có 3.796 hội viên, sinh hoạt tại 17 chi hội. Bên cạnh củng cố tổ chức, duy trì hoạt động hội, công tác chăm lo hội viên được triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực. Hội đã thăm hỏi 43 cụ bị bệnh, với số tiền 6,5 triệu đồng; tặng bánh Trung thu cho 60 cụ, tổng trị giá 4,5 triệu đồng; hỗ trợ tang lễ cho 22 trường hợp, với kinh phí gần 23 triệu đồng.

Cùng với chăm lo người cao tuổi, Hội còn quan tâm hỗ trợ học sinh nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội đã trao học bổng cho 15 học sinh với số tiền 7,5 triệu đồng; tặng 500 quyển tập cho 50 học sinh, trị giá 7,5 triệu đồng; trao quà Trung thu cho 400 học sinh, tổng trị giá 15 triệu đồng. Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10/2026, địa phương tổ chức mừng thọ, tặng quà cho khoảng 600 cụ, với tổng kinh phí hơn 27 triệu đồng.

Trao quà cho học sinh nhân dịp đầu năm học mới. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long Dương Phú Hưng nhận định, với kinh nghiệm nhiều năm lãnh đạo Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, bà Xuân Hòa có nhiều thuận lợi khi đảm nhiệm nhiệm vụ mới. Sự tận tâm, khả năng vận động nguồn lực và tinh thần trách nhiệm của bà sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội Người cao tuổi xã Nhuận Phú Tân, đóng góp tích cực vào phong trào chung của tỉnh.

Ghi nhận những đóng góp trong quá trình công tác, bà Xuân Hòa được các cấp trao tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Năm 2024, bà vinh dự được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Năm 2025, bà được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (cũ) tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2024-2025.

Ở tuổi 71, bà Quảng Thị Xuân Hòa vẫn giữ vững tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của người đảng viên từng trải qua nhiều vị trí công tác. Những việc làm bền bỉ của bà góp phần lan tỏa truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong chăm lo người nghèo, người cao tuổi và những hoàn cảnh yếu thế.