Người phụ nữ nhảy khỏi du thuyền giữa biển, 20 giờ sau được tìm thấy trong tình huống khó tin

Vụ việc xảy ra khi du thuyền Odyssey of the Seas của hãng Royal Caribbean đang di chuyển về phía đảo Zakynthos, Hy Lạp. Người phụ nữ mang quốc tịch El Salvador được cho là đã nhảy khỏi tàu khi phương tiện còn cách bờ khoảng 72 hải lý.

Theo thông tin được báo The Sun đăng tải ngày 13/10, sự việc được phát hiện sau khi nhân viên du thuyền nhận thấy hành khách này mất tích. Một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn khẩn cấp lập tức được triển khai vào sáng thứ Sáu.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp, các tàu hoạt động gần khu vực cùng trực thăng của Không quân Hy Lạp phối hợp rà soát vùng biển để tìm kiếm người phụ nữ.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện nạn nhân còn sống trong những giờ đầu ngày thứ Bảy. Thời điểm được tìm thấy, người phụ nữ đang bám vào một chiếc phao cứu sinh giữa biển.

Theo thông tin được công bố, nạn nhân trôi dạt ở khu vực cách đảo Zakynthos khoảng 70 hải lý về phía tây nam, cách vị trí được cho là nơi cô nhảy khỏi du thuyền khoảng 2 hải lý.

Người đầu tiên phát hiện dấu hiệu của nạn nhân là thủy thủ đoàn tàu hàng MSC Rossella III mang cờ Madeira, vốn đang tham gia chiến dịch tìm kiếm. Các thủy thủ nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy gắn trên phao cứu sinh của người phụ nữ và nhanh chóng xác định vị trí để hỗ trợ.

Sau đó, nạn nhân được đưa lên một tàu cứu hộ của lực lượng bảo vệ bờ biển, sơ cứu trước khi được đưa vào đất liền tại Katakolo. Người phụ nữ tiếp tục được chuyển đến bệnh viện ở Pyrgos để kiểm tra và chăm sóc y tế.

Đại diện lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết người phụ nữ khai rằng cô nhảy khỏi du thuyền vì muốn rời tàu sớm. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về hoàn cảnh dẫn đến quyết định này.

Vụ việc đang được điều tra nhằm làm rõ các tình tiết liên quan.

Odyssey of the Seas là du thuyền cỡ lớn của Royal Caribbean, có trọng tải khoảng 167.000 tấn, gồm 16 tầng và sức chứa hơn 4.000 hành khách. Việc một hành khách mất tích giữa hành trình đã dẫn đến chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn trên vùng biển ngoài khơi Hy Lạp.

Sự việc cũng gợi lại trường hợp Kay Longstaff, nữ tiếp viên hàng không người Anh từng sống sót sau khoảng 10 giờ lênh đênh trên biển vào năm 2018. Khi đó, người phụ nữ 46 tuổi được cho là đã rơi xuống biển từ du thuyền Norwegian Star trong hành trình hướng tới Venice, Italy.

Sau khi phát hiện sự việc, du thuyền quay trở lại khu vực, phối hợp với lực lượng bảo vệ bờ biển Croatia tìm kiếm. Kay Longstaff được cứu sống cách vị trí rơi xuống biển khoảng một dặm. Sau đó, cô cho biết việc tập yoga đã giúp mình duy trì thể lực trong khoảng thời gian dài ở dưới nước.

Hai vụ việc cho thấy những tình huống khẩn cấp trên biển có thể đặt hành khách vào nguy hiểm nghiêm trọng, ngay cả khi họ đang di chuyển trên những du thuyền hiện đại. Trong trường hợp mới nhất tại Hy Lạp, việc nạn nhân bám được vào phao cứu sinh và tín hiệu ánh sáng được thủy thủ đoàn tàu hàng phát hiện đã góp phần quan trọng giúp chiến dịch tìm kiếm kết thúc với kết quả tích cực.