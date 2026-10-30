Người phụ nữ nhận được lời cầu hôn từ cặp vợ chồng xa lạ, quyết định gây bất ngờ

Theo tạp chí People, Meri Brown, 55 tuổi, chia sẻ câu chuyện trong tập phát sóng ngày 25/10 của chương trình truyền hình thực tế Sister Wives trên kênh TLC. Cô cho biết hộp thư tin nhắn trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện những lời đề nghị tình cảm kỳ lạ, trong đó có người mong muốn cô cân nhắc tham gia một cuộc hôn nhân đa thê.

“Họ về cơ bản nói rằng: ‘Này, chúng tôi rất muốn cô trở thành một thành viên trong gia đình mình’”, Meri kể lại.

Meri Brown. Ảnh: Meri Brown/Instagram.

Người phụ nữ cho biết những lời đề nghị này đến từ nhiều đối tượng khác nhau. Có những gia đình chủ động liên hệ, trong đó một người vợ nói rằng cô và chồng đang tìm kiếm một người phù hợp để cùng xây dựng mối quan hệ.

“Tôi đã nhận được đủ kiểu lời đề nghị. Có những gia đình liên hệ với tôi, chẳng hạn một người vợ nói rằng cô ấy và chồng đang tìm kiếm và cảm thấy hứng thú với tôi. Cũng có một người đàn ông nói rằng anh ấy và vợ đều rất thích tôi”, Meri chia sẻ.

Cô cho biết những lời cầu hôn bất ngờ này xuất hiện thường xuyên đến mức khiến bản thân không khỏi ngạc nhiên. “Tôi thề là mình nhận được lời cầu hôn hàng tuần. Đó thực sự là điều kỳ lạ nhất”, ngôi sao truyền hình nói. Dù liên tục nhận được những lời cầu hôn từ người lạ, Meri hiện vẫn đang thận trọng với chuyện tình cảm.

Meri Brown trong chương trình truyền hình thực tế Sister Wives trên kênh TLC.

Meri xác nhận cuộc hôn nhân kéo dài 32 năm với Kody Brown đã kết thúc vào tháng 12/2022. Hai người có một người con chung là Leon, hiện 31 tuổi. Sau khi chia tay, Meri dần quay trở lại với cuộc sống hẹn hò và cởi mở hơn khi chia sẻ về những điều mình mong muốn ở một người bạn đời.

Theo đó, sau khi trở lại với cuộc sống độc thân, Meri cho biết cô đã dành thời gian suy nghĩ nghiêm túc hơn về những phẩm chất mình cần ở một người đàn ông. Theo ngôi sao truyền hình, cô ưu tiên người biết trò chuyện cởi mở và đối xử tử tế hơn là một hình mẫu ngoại hình cụ thể.

Bên cạnh đó, Meri cũng tiết lộ mình mong muốn có một người bạn đời biết quan tâm và khiến cô cảm thấy được trân trọng, đặc biệt trong những dịp quan trọng như sinh nhật.

Cô cho biết trong suốt cuộc đời, bản thân từng trải qua những thời điểm cảm thấy mình không được quan tâm đúng mức. Vì vậy, nếu bước vào một mối quan hệ mới, cô muốn người đàn ông bên cạnh chủ động khiến mình cảm thấy đặc biệt.

“Anh ấy tốt hơn hết nên có kế hoạch chúc mừng tôi vào mỗi dịp sinh nhật, khiến tôi cảm thấy mình là người đặc biệt nhất”, Meri chia sẻ.

Trong mùa thứ 20 của Sister Wives, cô tham gia một sự kiện hẹn hò tốc độ và gặp người đàn ông tên Ron. Meri cho biết cô có thiện cảm với người này bởi anh yêu chó, thích du lịch, cao khoảng 1,83 m và có ngoại hình thu hút.

Meri Brown gặp một người đàn ông tên Ron tại sự kiện hẹn hò tốc độ trong chương trình Sister Wives trên kênh TLC.Ảnh: TLC.

Về phía Ron, anh cũng dành những lời nhận xét tích cực cho Meri. Người đàn ông cho biết cô hấp dẫn, thân thiện, dễ trò chuyện và có khả năng giao tiếp tốt.

Trong chương trình đặc biệt Sister Wives: One-on-One phát sóng ngày 1/2, Meri tiếp tục cập nhật về mối quan hệ giữa hai người. Cô cho biết bản thân cảm thấy vui vẻ khi ở bên Ron và có thể thoải mái thể hiện con người thật của mình. “Tôi thực sự thích việc có thể là chính mình khi ở bên anh ấy. Tôi hoàn toàn có thể sống đúng với bản thân”, cô chia sẻ.

Tuy nhiên, trong tập phát sóng ngày 11/10, Meri tiết lộ cả hai hiện vẫn cảm thấy thoải mái khi duy trì mối quan hệ bạn bè, đồng thời dành thời gian tìm hiểu xem bản thân thực sự mong muốn điều gì sau những cuộc hôn nhân dài lâu. Cô cho biết bản thân và Ron chưa vội xác định tương lai, mà lựa chọn để mối quan hệ phát triển tự nhiên.