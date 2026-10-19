Người phụ nữ nguy kịch vì thuyên tắc phổi

Chị N.T.T.V (49 tuổi) nhập Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa trong tình trạng khó thở dữ dội đột ngột, vật vã, mạch nhanh khó bắt, huyết áp tụt sâu.

Nhận định người bệnh có nguy cơ thuyên tắc phổi cấp, các bác sĩ khẩn trương hồi sức và chụp CT lồng ngực có cản quang, xác định huyết khối gây tắc nghẽn hoàn toàn động mạch phổi hai bên.

Điều dưỡng khoa ICU chăm sóc cho bệnh nhân.

Trước nguy cơ ngừng tuần hoàn, ê-kíp lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện, chỉ định tiêm thuốc tiêu sợi huyết toàn thân nhằm phá vỡ cục máu đông, khơi thông dòng máu lên phổi. Chỉ 93 phút từ khi nhập viện, người bệnh được triển khai điều trị đặc hiệu.

Sau cấp cứu, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU), theo dõi huyết động liên tục, điều trị kháng đông và giám sát chức năng tim, phổi.

Sau 72 giờ hồi sức chuyên sâu, tình trạng tuần hoàn và hô hấp ổn định, người bệnh vượt qua giai đoạn nguy hiểm và được chuyển về khoa nội tiếp tục điều trị.

BS CKI Võ Thị Thanh Dung - Phó Khoa Hồi sức tích cực cho biết, qua khai thác tiền sử, người bệnh đã sử dụng thuốc ngừa thai trong thời gian dài.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Một số loại thuốc tránh thai chứa hormone, đặc biệt là estrogen, có thể làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối. Tuy nhiên, cần đánh giá các yếu tố nguy cơ cụ thể để xác định mối liên quan ở từng trường hợp.

Thuyên tắc động mạch phổi là tình trạng nguy hiểm, có thể khởi phát đột ngột và khiến tuần hoàn suy sụp nhanh chóng.

Các bác sĩ khuyến cáo người sử dụng thuốc tránh thai nội tiết kéo dài cần thăm khám, tư vấn y tế định kỳ; đặc biệt lưu ý nếu có các yếu tố nguy cơ huyết khối.

Khi xuất hiện triệu chứng khó thở đột ngột, đau tức ngực, choáng váng, ngất xỉu hoặc tím tái, người bệnh cần được cấp cứu ngay tại cơ sở y tế. Phát hiện và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc hạn chế biến chứng, bảo vệ tính mạng.