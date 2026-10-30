Người phụ nữ nguy kịch sau khi tự truyền dịch 'thải độc gan'

Ngày 29/10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin về trường hợp nữ bệnh nhân nguy kịch sau khi tự truyền Glutathione tại nhà để “thải độc gan”.

Trước đó, người bệnh N.T.P. (51 tuổi, trú tại Hà Nội) có tiền sử viêm gan B nhiều năm nhưng chưa điều trị thuốc kháng virus. Ngày 3/10, sau khi tự truyền Glutathione tại nhà khoảng một giờ, bệnh nhân xuất hiện rét run, sốt cao và đau bụng.

Bệnh nhân đến một phòng khám tư trong tình trạng sốt 39,5 độ C, huyết áp 160/90 mmHg và được dùng thuốc giảm đau đường tĩnh mạch. Khoảng 30 phút sau, người bệnh buồn nôn, nôn và tụt huyết áp nghiêm trọng nên được chuyển cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện ban đỏ, sốt 38 độ C, mạch 145 lần/phút, huyết áp 70/40 mmHg. Các bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ, đồng thời chưa loại trừ nhiễm khuẩn huyết. Người bệnh được sử dụng thuốc vận mạch, lọc máu liên tục, đặt ống nội khí quản và thở máy.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Sau điều trị, tuần hoàn tạm ổn định nhưng bệnh nhân tiếp tục sốt cao tới 40 độ C, tình trạng vàng da tăng dần, chức năng gan và thận suy giảm. Ngày 14/10, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân trong tình trạng nặng, phải đặt ống nội khí quản và thở máy, sốt 40 độ C, mạch khoảng 110 lần/phút, vàng da, nước tiểu sẫm màu. Người bệnh còn xuất hiện các điểm xuất huyết dưới da rải rác tại vị trí đặt đường truyền.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, suy gan, suy thận và rối loạn chức năng đa cơ quan trên nền viêm gan B mạn tính.

Theo ThS.BS Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhiễm trùng liên quan đến lần truyền dịch trước đó là một nguy cơ cần xem xét. Tuy nhiên, chỉ dựa vào thời điểm xuất hiện triệu chứng thì chưa thể khẳng định nguồn gây nhiễm trùng, mà cần đánh giá thêm kết quả xét nghiệm và diễn biến lâm sàng.

Sau khoảng 10 ngày điều trị, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân được kiểm soát, chức năng gan và thận cải thiện, suy đa tạng từng bước hồi phục. Tuy nhiên, người bệnh vẫn còn yếu và cần tiếp tục hỗ trợ hô hấp bằng máy.

Các bác sĩ cảnh báo, tiêm truyền là can thiệp y tế chỉ được thực hiện khi có chỉ định phù hợp. Những sản phẩm được quảng cáo với công dụng “thải độc gan”, “bổ gan” hay “làm trắng da” không đồng nghĩa với việc luôn có lợi cho sức khỏe.

Tự ý tiêm truyền tại nhà có thể dẫn đến nhiều biến chứng như phản ứng quá mẫn, sốc phản vệ, nhiễm trùng và quá tải dịch. Sốc phản vệ có thể diễn biến nhanh, gây suy hô hấp, trụy tuần hoàn, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Việc tiêm truyền cần được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, có nhân viên chuyên môn và trang thiết bị xử trí tai biến. Người dân không nên tự ý sử dụng các chế phẩm tiêm truyền khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Đối với người mắc viêm gan B mạn tính, cần khám và theo dõi định kỳ, kiểm tra chức năng gan, tải lượng virus và điều trị thuốc kháng virus khi có chỉ định. Người bệnh không nên tự truyền dịch hoặc sử dụng thuốc tiêm không theo hướng dẫn y tế, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau tiêm truyền, cần đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.