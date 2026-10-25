Người phụ nữ ngứa tai đi khám, bác sĩ phát hiện thứ bất ngờ bên trong

Theo HK01, mới đây, Xiao Li, 29 tuổi, đến phòng khám Tai Mũi Họng của Bệnh viện Y học Cổ truyền và Hiện đại tỉnh Chiết Giang (Bệnh viện Chữ thập đỏ Hàng Châu), Trung Quốc, và trông có vẻ bối rối ngay khi vừa ngồi xuống.

Người phụ nữ kể rằng vài ngày trước, cô ấy vừa đi vệ sinh tai ở một tiệm chuyên dụng và cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí hơi "nghiện". Nhưng vài ngày sau khi về nhà, tai cô bắt đầu có cảm giác lạ: ngứa dữ dội và cảm giác nghẹt mũi không thể chịu nổi, vì vậy cô ấy nhanh chóng đến bệnh viện để điều trị.

Khi bác sĩ Xie Fei dùng ống soi tai khám cho bệnh nhân, bà phát hiện một vòng sợi màu nhạt, mảnh và mềm gần màng nhĩ.

Sợi lông vũ trong tai người phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện Chữ thập đỏ Hàng Châu

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, thủ phạm đã được tìm thấy, đó không phải là một khối u trong tai, mà là một sợi lông vũ dùng trong quá trình vệ sinh tai bị rơi ra. Bác sĩ Xie đã cẩn thận và nhẹ nhàng lấy nó ra ngoài.

Các cửa hàng vệ sinh tai thường sử dụng các dụng cụ làm bằng lông vũ và lông ngỗng với nhiều hình dạng khác nhau, tạo cảm giác tê tê nhờ những rung động và chạm nhẹ. Tuy nhiên, sự mềm mại không đồng nghĩa với sự an toàn. Các vật thể mềm như lông vũ có thể dễ dàng bị mắc kẹt trong ống tai, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Các vật thể mềm lạ như lông vũ có thể dễ dàng mắc kẹt trong ống tai, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Lông vũ được lấy ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện Chữ thập đỏ Hàng Châu

Bác sĩ Xie Fei giải thích rằng bà thường xuyên gặp bệnh nhân tại phòng khám của mình bị nhiễm nấm ống tai do vệ sinh tai không đúng cách. Nhiều người thường xuyên sử dụng các dụng cụ không được khử trùng đúng cách để làm sạch sâu ống tai. Bản thân ống tai ấm và ẩm, tạo điều kiện lý tưởng cho nấm phát triển một khi da bị tổn thương.

Một số bệnh nhân có các vật lạ, chẳng hạn như bông gòn, nằm sâu trong ống tai. Những vật thể còn sót lại này có thể gây cảm giác đầy tai, đau tai và viêm nhiễm thứ phát. Trong trường hợp nghiêm trọng, việc dùng lực quá mạnh hoặc thao tác không đúng cách khi làm sạch tai thậm chí có thể dẫn đến thủng màng nhĩ.