Người phụ nữ ngủ quơ tay chân, gia đình tưởng nằm mơ, ai ngờ hôn mê sâu vì hạ đường huyết

Hạ đường huyết khiến bà cụ 80 tuổi hôn mê sâu khi đang ngủ

Khoảng 3 giờ sáng, bà Bình (80 tuổi, TP.HCM) đang ngủ thì bất ngờ quơ tay chân. Người nhà gọi nhưng bà không trả lời. Nghĩ cụ đang nằm mơ, gia đình không đánh thức mà để bà tiếp tục ngủ.

Đến khoảng 5 giờ sáng, người nhà lay gọi nhưng bà vẫn không đáp ứng. Huyết áp đo tại nhà khoảng 90/50 mmHg, thấp hơn mức bình thường. Hai giờ tiếp theo, tình trạng không cải thiện, bà bắt đầu thở phì phò. Lúc này, gia đình mới gọi cấp cứu ngoại viện Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Khoảng 10 phút sau, ê-kíp cấp cứu có mặt. Bác sĩ CKI Phan Quang Đạt, khoa Cấp cứu, ghi nhận bà hôn mê sâu, chỉ đạt 6/15 điểm theo thang điểm Glasgow, cho thấy tình trạng rối loạn ý thức nặng.

Người bệnh được chuyển đến khoa Cấp cứu để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Ảnh: BVCC

Điều khiến các bác sĩ đặc biệt cảnh giác là bà có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường và từng đột quỵ một năm trước. Với một người lớn tuổi đột ngột hôn mê, đặc biệt có tiền sử bệnh mạch máu não, đột quỵ cấp là một trong những nguyên nhân cần được loại trừ khẩn cấp.

Tuy nhiên, ê-kíp không chỉ tập trung tìm nguyên nhân tại não mà lập tức kiểm tra đường huyết mao mạch. Kết quả chỉ 32 mg/dL, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 70 mg/dL được xem là hạ đường huyết có ý nghĩa lâm sàng.

Ở mức này, đặc biệt khi người bệnh đã thay đổi ý thức, hạ đường huyết có thể gây co giật, mất ý thức, hôn mê và nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến tổn thương não, thậm chí đe dọa tính mạng.

Hạ đường huyết có thể gây triệu chứng giống đột quỵ

Sau khi được xử trí và tỉnh lại, bà Bình xuất hiện nôn ói, nói đớ, yếu nhẹ nửa người trái và dấu hiệu liệt dây thần kinh VII trung ương bên trái. Những biểu hiện này có thể gặp trong các bệnh thần kinh cấp tính, trong đó có đột quỵ.

Với tiền sử từng đột quỵ, ê-kíp không thể chỉ dựa vào việc đường huyết đã tăng để kết luận mọi triệu chứng đều do hạ đường huyết.

"Ở người bệnh có tiền sử đột quỵ, khi xuất hiện đột ngột các dấu hiệu thần kinh, chúng tôi phải đồng thời xử trí hạ đường huyết và tìm nguyên nhân khác, đặc biệt không được bỏ sót đột quỵ. Hạ đường huyết nặng có thể gây thay đổi ý thức và các biểu hiện thần kinh giống đột quỵ", bác sĩ Đạt nói.

Bà được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM để tiếp tục đánh giá. Người bệnh được chụp cộng hưởng từ sọ não bằng hệ thống MRI 3 Tesla SIGNA Hero.

Hình ảnh ghi nhận các tổn thương tại tiểu não trái, nhân bèo trái và vùng cạnh sừng trán não thất bên phải, phù hợp với các ổ nhồi máu não cũ.

Trên chuỗi xung khuếch tán (DWI) của hệ thống MRI 3.0 Tesla SIGNA Hero – kỹ thuật giúp phát hiện sớm tổn thương não do thiếu máu – chưa ghi nhận hình ảnh điển hình của nhồi máu não cấp tại thời điểm chụp.

Kết quả giúp ê-kíp loại trừ thêm một nguyên nhân nguy hiểm trong bối cảnh người bệnh có dấu hiệu thần kinh bất thường. Sau hội chẩn phối hợp nhiều chuyên khoa sâu giữa Cấp cứu, Thần kinh và Nội tiết – Đái tháo đường, người bệnh được xác định hôn mê do hạ đường huyết và tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Hạ đường huyết liên quan thuốc điều trị đái tháo đường

Tại khoa Nội tiết – Đái tháo đường, các bác sĩ xác định tình trạng hạ đường huyết liên quan đến thuốc điều trị đái tháo đường. Bà được điều chỉnh thuốc, theo dõi đường huyết và điều trị nội khoa.

Sau ba ngày, bà tỉnh táo, hết nói đớ và yếu liệt, có thể tự đi lại, ăn uống bình thường và được xuất viện.

Theo bác sĩ Đạt, trường hợp của bà Bình cho thấy hạ đường huyết không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng run tay, vã mồ hôi hay đói cồn cào.

Đặc biệt ở người cao tuổi bị đái tháo đường, các biểu hiện có thể không điển hình, chủ yếu là lú lẫn, thay đổi ý thức, chóng mặt hoặc các triệu chứng thần kinh. Hạ đường huyết ban đêm có thể biểu hiện bằng giấc ngủ bất thường, ác mộng hoặc các hành vi khác thường, khiến người nhà dễ nghĩ người bệnh chỉ đang nằm mơ hoặc ngủ không yên.

Người lớn tuổi cũng có nguy cơ cao hơn do nhiều bệnh nền đi kèm, suy giảm chức năng thận, dùng nhiều thuốc hoặc giảm khả năng nhận biết triệu chứng hạ đường huyết.

Hạ đường huyết ban đêm, người nhà không nên nghĩ đơn giản là ngủ say

Đây cũng là lý do một người bệnh đái tháo đường lớn tuổi đang ngủ nhưng đột nhiên không đáp ứng không nên được xem đơn giản là "ngủ say".

Nếu người bệnh lơ mơ, gọi không đáp ứng, co giật hoặc mất ý thức, gia đình cần gọi cấp cứu ngay. Không nên cố cho người đang lơ mơ hoặc hôn mê ăn, uống vì có thể gây sặc; việc xử trí cần dựa trên tình trạng ý thức và khả năng nuốt của người bệnh.

Người bệnh đái tháo đường, nhất là người cao tuổi, cần dùng thuốc đúng chỉ định, ăn uống phù hợp, theo dõi đường huyết và trao đổi với bác sĩ khi xuất hiện các lần hạ đường huyết.

Với người từng hạ đường huyết nặng, bác sĩ có thể cần đánh giá lại phác đồ điều trị nhằm giảm nguy cơ tái diễn.