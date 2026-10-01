Người phụ nữ nghi rơi từ tầng 5 khách sạn tử vong, sau khi thuê phòng cùng một đàn ông, camera hé lộ hành trình cuối cùng

Ngày 1/10, Công an phường Diên Hồng đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ 1 người phụ nữ tử vong nghi rơi từ tầng 5 khách sạn trên địa bàn.

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là chị N.T.M.H. (SN 1990, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, khoảng 10h ngày 30/9, chị H. cùng anh N.N.V. (SN 1989, trú tại phường Thống Nhất) thuê một phòng ở tầng 5 của khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh, phường Diên Hồng.

Đến khoảng 0h ngày 1/10, chị H. và anh V. cùng đi ăn nhậu tại một quán vỉa hè trên đường Hùng Vương. Khoảng 1h, cả hai trở về khách sạn và vào phòng nghỉ.

Đến khoảng 3h20, anh V. xuống tầng hầm để xe máy lấy sạc điện thoại. Tại đây, anh phát hiện chị H. đã tử vong, thi thể nằm trên mặt đất tại khu vực ống thông tầng, xung quanh có vệt máu.

Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng xác định trước thời điểm xảy ra vụ việc, chị H. đã rời khỏi phòng một mình và không ghi nhận dấu hiệu bất thường. Vị trí nạn nhân được xác định là khu vực tầng 5 của khách sạn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ người phụ nữ tử vong nghi rơi từ tầng 5 của một khách sạn trên địa bàn.