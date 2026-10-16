Người phụ nữ mua tặng xe SH, lừa tiền bạn trai

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thu Hà (SN 1983, ở phường Bạch Mai, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can lừa tiền của chính bạn trai. Ảnh: H.H

Theo cáo trạng, Hà là nhân viên của Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực toàn cầu (NIC) từ ngày 1/6/2021 đến ngày 30/9/2024 thì thôi việc. Nhiệm vụ của Hà là hỗ trợ tư vấn và bán hàng cho Công ty thương mại thuốc lá, thuộc Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam.

Từ đầu năm 2023, do cần tiền tiêu xài cá nhân, chi trả cho các khoản vay nợ trước đó, Nguyễn Thu Hà đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người thân quen.

Bị can giả danh Phó trưởng phòng kinh doanh thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, hiện đang quản lý nhiều đầu mối tiêu thụ thuốc lá, kêu gọi mọi người đưa tiền đầu tư nhập thuốc lá từ tổng kho với giá thấp rồi bán lại cho các Đại lý tiêu thụ với giá cao hơn.

Hà hứa hẹn trả lợi nhuận hàng tháng cho các bị hại. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền đầu tư của nhiều người, Hà chỉ trả lợi nhuận vài tháng, sau đó cắt liên lạc, bỏ trốn để chiếm đoạt tiền.

Trong số nạn nhân của Hà có anh H.H.G (ở Hà Nội). Anh G là bạn trai của Hà. Tháng 5/2023, Hà rủ bạn trai đầu tư, đưa tiền cho Hà nhập thuốc lá để kinh doanh, mỗi lô thuốc lá trị giá 120 triệu đồng, anh G sẽ được nhận lợi nhuận 5 triệu đồng/tháng.

Do tin tưởng người yêu, anh G đồng ý và từ ngày 31/5/2023 đến ngày 29/1/2024, anh G nhiều lần đưa tiền cho Hà, tổng số gần 600 triệu đồng.

Nhận tiền, Hà không sử dụng để đầu tư kinh doanh mà rút ra tiêu xài cá nhân, trả nợ, thậm chí đi mua xe Honda SH để tặng anh G. Ngoài ra, để tạo lòng tin với anh G, Hà đã sử dụng chính số tiền bị hại chuyển để thanh toán lợi nhuận.

Với thủ đoạn trên, Hà còn lừa đảo, chiếm đoạt tiền 4 người khác. Tổng số tiền bị can chiếm đoạt là gần 1,6 tỷ đồng.

Sau khi phạm tội Hà bỏ trốn. Do đó, anh G cùng nhiều bị hại khác đã gửi đơn tố giác Hà tới cơ quan công an. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thu Hà.

Đến ngày 26/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bắt được Hà.