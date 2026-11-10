Người phụ nữ mở ba lô nhờ giúp đỡ, vị linh mục ở Đồng Nai vội đưa đi cấp cứu

Đứa trẻ còn đỏ hỏn trong chiếc ba lô cũ

Chiếc ba lô cũ đặt phía trước xe máy được người phụ nữ mang đến nhà thờ Bắc Hải (phường Long Bình, TP Đồng Nai). Bên trong là một em bé vừa chào đời, dây rốn vẫn còn nguyên.

Khi người mẹ mở khóa kéo, bế đứa trẻ đỏ hỏn ra ngoài, linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch, Trưởng ban Bảo vệ sự sống Giáo phận Xuân Lộc, không khỏi bàng hoàng.

Đứa trẻ chưa được cắt dây rốn, chưa một lần được bác sĩ thăm khám, vừa trải qua hành trình hơn 1 giờ trên xe máy, từ phòng trọ ở quận 12 (cũ), TPHCM đến Đồng Nai.

“Nhìn đứa bé còn nguyên dây rốn được lấy ra từ ba lô, tôi vừa thương vừa lo, chỉ sợ cháu không chết vì nhiễm trùng thì cũng chết vì ngạt”, linh mục Tịch kể lại.

Hình ảnh bé sơ sinh được lấy ra từ ba lô cũ còn nguyên dây rốn

Chuyện xảy ra sáng 9/11. Người mẹ là chị N.N.Y., đang chật vật nuôi con sau khi chồng bỏ đi.

Theo linh mục Tịch, khoảng 4h sáng, chị Y. trở dạ và tự sinh con trong phòng trọ, không có người thân hay nhân viên y tế bên cạnh.

Sau sinh, cơ thể còn mệt mỏi, chị tự lau người cho con. Đứa trẻ vừa chào đời, dây rốn chưa được cắt, người mẹ không biết xoay xở ra sao.

Không đủ khả năng nuôi thêm con, chị lấy chiếc ba lô cũ, nhẹ nhàng đặt con vào trong, phủ khăn rồi kéo khóa lại.

Đặt ba lô phía trước xe máy, người mẹ vừa sinh con đã một mình chạy xe hơn 1 giờ đến nhà thờ Bắc Hải.

Tại đây, chị mở ba lô, bế con ra và nhờ Ban Bảo vệ sự sống Giáo phận Xuân Lộc nuôi giúp.

Linh mục Tịch kể, lúc ấy ông không kịp hỏi nhiều. Nhìn đứa trẻ còn đỏ hỏn, chưa được cắt dây rốn, ông chỉ nghĩ phải đưa hai mẹ con đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Ông lập tức gọi một nữ tu hỗ trợ, chuẩn bị xe đưa hai mẹ con đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu.

Thế nhưng, người mẹ lại ngập ngừng. Chị nói, ở nhà còn một đứa con 2 tuổi đang gửi hàng xóm. Chị muốn quay về vì không có ai chăm sóc bé.

Nghe vậy, vị linh mục động viên chị yên tâm. Ông giải thích cả mẹ và bé sơ sinh đều cần được chăm sóc y tế. Riêng đứa trẻ ở nhà sẽ có người đón về mái ấm tạm lánh Mai Tiến của Ban Bảo vệ sự sống Giáo phận Xuân Lộc chăm sóc trong thời gian mẹ nằm viện.

Chiếc xe máy mà người phụ nữ đi đến nhà thờ Bắc Hải

“Chỉ mong mẹ con họ được bình yên”

Không chần chừ, linh mục Tịch lái xe cùng một nữ tu đưa hai mẹ con đến bệnh viện.

Ông kể, suốt chặng đường, ông vừa lái xe vừa cầu nguyện với Mẹ Maria. Điều khiến ông lo lắng nhất là sức khỏe của em bé sau nhiều giờ chưa được chăm sóc y tế.

Đến bệnh viện, linh mục vội tìm đến khoa sản, thông báo với các bác sĩ về trường hợp sản phụ vừa sinh con tại phòng trọ, em bé chưa được cắt dây rốn và cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Các bác sĩ, điều dưỡng nhanh chóng tiếp nhận hai mẹ con và làm thủ tục nhập viện.

“Vậy là an toàn rồi, chỉ mong mẹ con họ được bình yên”, linh mục Tịch nhớ lại khoảnh khắc hai mẹ con được đưa vào bệnh viện.

Khi mọi việc tạm ổn, ông mới có thời gian nghĩ về hoàn cảnh người mẹ. Vị linh mục vừa giận, vừa thương chị.

Ông giận vì người mẹ tự sinh con trong phòng trọ, rồi đặt đứa trẻ chưa được cắt dây rốn vào ba lô và kéo khóa lại. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Nhưng ông cũng xót xa trước hoàn cảnh của người phụ nữ vừa trải qua cuộc sinh nở, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải tự xoay xở cho bản thân và các con.

“Tôi vừa giận người mẹ sao lại để đến phút cuối mới sinh con trong phòng trọ, rồi đặt đứa bé vào ba lô kéo khóa lại, không đưa đến bệnh viện; vừa khâm phục sức khỏe của chị”, linh mục Tịch chia sẻ.

Điều khiến ông day dứt hơn cả là hoàn cảnh của người phụ nữ. Chị đã cố giữ sự sống cho con nhưng lại không đủ điều kiện để tiếp tục nuôi dưỡng đứa trẻ.

May mắn, hai mẹ con đã được đưa đến bệnh viện và đang được theo dõi sức khỏe.

Với linh mục Tịch, đây là một trong những tình huống mà người làm công việc bảo vệ sự sống không thể chậm trễ.

“Làm việc bảo vệ sự sống có lúc không thể chần chừ, không nề hà, không thủ tục, không điều kiện…, cứu người là trên hết. Đây là giây phút sinh tử của một phận người”, linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch nói.

Theo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai), hiện sức khỏe hai mẹ con đã ổn định và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc.

Ảnh: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch