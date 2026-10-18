Người phụ nữ mất tích sau khi lên truyền hình cùng hôn phu, gần 15 năm sau vụ án có bước ngoặt

Theo AP ngày 15/10/2026, cảnh sát Orlando, bang Florida, Mỹ cho biết , Dale Smith Jr., 55 tuổi, bị bắt hôm 14/10 và bị truy tố tội giết người cấp độ hai liên quan đến vụ mất tích của Michelle Parker, 33 tuổi, người từng đính hôn với ông và là mẹ của hai con chung.

Parker mất tích ngày 17/11/2011. Trước đó, cô đưa hai con đến nhà Smith rồi rời đi làm việc riêng. Smith là người cuối cùng được biết đã gặp hoặc liên lạc với cô trước khi cô biến mất.

Parker mất tích ngày 17/11/2011. Ảnh:

Chiếc ô tô của Parker được tìm thấy bị bỏ lại một ngày sau đó. Điện thoại của cô sau này được các thợ lặn tìm thấy dưới hồ gần Orlando. Tuy nhiên, thi thể người phụ nữ đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Cùng ngày Parker mất tích, chương trình truyền hình The People's Court phát sóng tập có sự xuất hiện của cô và Smith. Hai người tranh chấp về chiếc nhẫn đính hôn trị giá 5.000 USD (khoảng 131 triệu đồng) mà Smith mua cho Parker. Ông cho rằng chiếc nhẫn bị thất lạc sau khi cô ném nó vào người ông trong một cuộc cãi vã.

Thẩm phán Marilyn Milian kết luận cả hai đều có trách nhiệm trong việc làm mất chiếc nhẫn, đồng thời yêu cầu Parker trả Smith 2.500 USD (khoảng 65,5 triệu đồng), tương đương một nửa giá trị món đồ.

Dale Smith Jr. bị bắt hôm 14/10 và bị truy tố tội giết người cấp độ hai liên quan đến vụ mất tích của Michelle Parker. Ảnh: AP

Sau nhiều năm điều tra, cảnh sát cho biết đã xem xét lại lời khai, những phát ngôn mâu thuẫn của nghi phạm và sử dụng các tiến bộ trong giám định pháp y kỹ thuật số để phân tích thêm chứng cứ. Điều tra viên cho biết công nghệ hiện nay giúp họ đánh giá dữ liệu từ phương tiện, điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử tốt hơn so với năm 2011.

Cảnh sát chưa công bố động cơ vụ án. Luật sư của Smith cho rằng cơ quan điều tra tập trung quá nhiều vào thân chủ của mình và bỏ qua những hướng điều tra khác. Ông cũng nhận định bên công tố sẽ gặp khó khăn trong việc chứng minh cáo buộc. Smith hiện bị tạm giam trong thời gian chờ phiên điều trần về việc tiếp tục giam giữ.

Cảnh sát Orlando khẳng định vụ việc luôn được xem là ưu tiên điều tra và lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm thi thể Parker.