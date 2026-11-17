Sau 35 năm nằm trong ngôi mộ không bia tại bang Washington (Mỹ), danh tính người phụ nữ thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông năm 1991 cuối cùng đã được xác định nhờ những tiến bộ trong công nghệ xét nghiệm ADN. Điều bất ngờ là suốt nhiều thập kỷ, gia đình vẫn luôn tìm kiếm tung tích của bà.

Theo Cảnh sát tuần tra bang Washington, nạn nhân từng được gọi với cái tên “Helen Doe” thực chất là Mary Ellen “Mollie” McCullough. Thông tin được cơ quan này công bố trong thông cáo gửi PEOPLE.

Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, các nhà điều tra cũng hé lộ thêm nhiều chi tiết về cuộc đời của người phụ nữ trước khi qua đời.

Trung sĩ điều tra Stacy Moate, người theo đuổi vụ án trong nhiều năm, cho biết bà từng có hai nỗi lo lớn. Một là không thể tìm ra danh tính nạn nhân trước khi nghỉ hưu. Hai là dù tìm được gia đình, họ có thể không còn quan tâm đến vụ việc.

“Tôi lo rằng bà ấy đã xa cách gia đình hoặc có lối sống không được người thân chấp nhận”, Moate chia sẻ.

Ảnh Mollie McCullough do gia đình cung cấp. Ảnh: PEOPLE. ↵

Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược. Gia đình McCullough chưa bao giờ ngừng mong muốn tìm lại người thân. Khi biết được sự thật, họ vô cùng xúc động và biết ơn vì cuối cùng cũng có câu trả lời sau nhiều năm chờ đợi.

Theo thông tin từ nhà chức trách, Mollie sinh ngày 26/3/1957, là con gái lớn trong một gia đình đông thành viên và luôn yêu thương nhau. Bà được người thân mô tả là người có tính cách phóng khoáng, yêu ngựa và thích đi du lịch.

Năm 1991, khi 34 tuổi, Mollie rời nhà để đi nhờ xe. Kể từ đó, gia đình không còn nhận được bất kỳ tin tức nào về bà.

Sự biến mất đột ngột khiến người thân vô cùng lo lắng. Họ từng tìm cách đưa tên Mollie vào danh sách người mất tích nhưng không thành công. Nỗi bất an càng lớn khi bà không xuất hiện trong tang lễ của bà ngoại năm 1993 và mẹ vào năm 1994. Gia đình khi ấy lo sợ bà đã không còn trên đời.

Trong khi người thân mòn mỏi tìm kiếm, số phận của Mollie đã được xác định từ một vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 14/5/1991.

Theo cảnh sát, hôm đó, hai xe đầu kéo va chạm trên làn đường hướng nam của xa lộ liên bang Interstate 5, đoạn qua thành phố Kalama, bang Washington. Vụ tai nạn khiến tài xế một trong hai xe, được xác định là Lester Harvel, đến từ bang Missouri, cùng một nữ hành khách tử vong.

Do không thể xác định danh tính nữ hành khách, các nhà điều tra đặt cho nạn nhân cái tên “Helen Doe”, lấy cảm hứng từ núi St. Helens có thể nhìn thấy từ hiện trường vụ tai nạn. Hài cốt của người phụ nữ sau đó được chôn cất trong một ngôi mộ không bia tại thành phố Longview.

Phải đến năm 2014, vụ việc mới được mở lại. Trung sĩ Stacy Moate cùng điều tra viên Greg Wilcoxson, hiện đã nghỉ hưu, quyết định rà soát hồ sơ với sự hỗ trợ của các phương pháp giám định ADN tiên tiến hơn.

Hài cốt của Helen Doe được khai quật với sự đồng ý của bộ lạc Puyallup, do thời điểm đó nạn nhân được cho là người Mỹ bản địa. Các chuyên gia tiến hành phác họa chân dung dựa trên đặc điểm hài cốt và lời kể của nhân chứng. Tuy nhiên, cả bản phác họa lẫn hồ sơ ADN gửi đến cơ sở dữ liệu quốc gia của FBI đều không mang lại kết quả.

Cuộc tìm kiếm tiếp tục kéo dài nhiều năm. Đáng chú ý, một người cháu gái của Mollie từng sinh sống tại bang Washington và nhìn thấy thông báo tìm kiếm Helen Doe. Tuy nhiên, cô không nhận ra đó là người thân mất tích vì nạn nhân được cho là người Mỹ bản địa.

Bước ngoặt xuất hiện vào tháng 5/2022, khi phòng thí nghiệm Othram Labs xây dựng được hồ sơ ADN chi tiết hơn. Kết quả phân tích cho thấy Helen Doe có nguồn gốc tổ tiên từ Scotland, Ireland và Anh, qua đó giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm người thân.

Các nhà điều tra lập danh sách những người có khả năng là họ hàng của nạn nhân để liên hệ xác minh. Trong nhiều năm, Moate kiên trì gọi điện, gửi email và tin nhắn cho từng người.

Đến tháng 8, bà liên lạc được với Michael McCullough. Khi được hỏi về Mollie, người đàn ông xác nhận: “Đúng vậy. Đó chính là em gái tôi, Mollie”.

Moate cho biết bà vô cùng bất ngờ trước câu trả lời này. Sau nhiều tuần xác minh, nhân viên giám định pháp y hạt Cowlitz chính thức xác nhận Michael là anh trai của nạn nhân.

Dù đau lòng khi biết người thân đã qua đời từ nhiều năm trước, gia đình McCullough cũng phần nào được an ủi khi biết Mollie không phải nạn nhân của một vụ giết người và không phải chịu đau đớn.

Hiện gia đình dự định đưa tro cốt của Mollie trở về Cambridge, bang Ohio, nơi bà chào đời.