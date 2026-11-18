Mẹ của nạn nhân cho biết bà vừa đau buồn trước sự ra đi của con gái, vừa cảm thấy nhẹ lòng vì cuối cùng cũng biết con đang ở đâu.

“Nỗi kinh hoàng đã qua, giờ đây chỉ còn lại nỗi đau mất mát”, bà Sue Quackenbush chia sẻ với NJ.com sau khi nhận được thông tin con gái mình đã qua đời. “Dù chuyện gì đã xảy ra, tôi cũng biết con bé đang ở đâu và con bé sẽ được trở về nhà”.

Danielle Lopez. Ảnh: People.

Ngày 14/11, lực lượng chức năng phối hợp nhiều cơ quan triển khai tìm kiếm tại Rừng bang Brendan T. Byrne, khu vực trải dài qua hai hạt Chatsworth và Burlington.

Đây là hoạt động nằm trong quá trình điều tra vụ mất tích của Lopez, người được trình báo mất tích từ tháng 4/2024, theo thông báo của Cảnh sát bang New Jersey.

Trong đợt tìm kiếm mới nhất, lực lượng chức năng phát hiện hài cốt người. Kết quả xác minh sau đó xác định đây chính là hài cốt của Lopez.

Cuộc điều tra hiện vẫn đang được tiến hành. Cảnh sát bang New Jersey cho biết chưa có thêm thông tin cung cấp khi được PEOPLE liên hệ.

Theo chia sẻ của bà Quackenbush với NJ.com, vào tháng 4/2024, Lopez thông báo với mẹ rằng cô sẽ đi cắm trại cùng bạn trai tại khu rừng Pine Barrens rộng lớn.

Người mẹ cho biết lần trò chuyện cuối cùng với con gái diễn ra trong không khí vui vẻ. “Đó là một cuộc trò chuyện tuyệt vời. Chúng tôi nói về rất nhiều chuyện và lúc đó con bé có tâm trạng phấn chấn, vui vẻ”, bà kể với PEOPLE.

Ngày 13/4/2024, Lopez được nhìn thấy rời khỏi một cửa hàng Wawa trên đường Route 72, thuộc khu vực Vincentown. Cô đến đây để mua một tách cà phê, theo NJ.com và đài WPVI.

Cũng trong ngày hôm đó, một cặp đôi phát hiện ô tô của Lopez mắc kẹt trong vũng nước trên đường Lost Lane, thuộc khu rừng Penn State. Cảnh sát tìm thấy chiếc xe hơn hai tuần sau khi cô mất tích.

Bạn trai của Lopez đã được cơ quan điều tra thẩm vấn. Theo thông tin từ các nguồn tin, người này khai lần cuối nhìn thấy cô vào sáng 13/4/2024. Hiện anh ta đang thụ án tại nhà tù bang vì những cáo buộc không liên quan đến vụ mất tích.

Lopez được nhìn thấy rời khỏi một cửa hàng Wawa vào ngày 13/4/2024. Ảnh: People.

Trong đợt tìm kiếm hôm 14/11, bà Quackenbush có mặt tại khu rừng khi lực lượng chức năng phát hiện hài cốt con gái bà.

Nhà chức trách xác định danh tính nạn nhân thông qua hồ sơ nha khoa. Tuy nhiên, họ cho biết hiện còn quá sớm để kết luận liệu cái chết của Lopez có liên quan đến hành vi phạm tội hay không.

Chia sẻ với WPVI, bà Quackenbush cho biết đợt tìm kiếm lần này mang lại cảm giác khác biệt so với những lần trước.

“Đôi khi, một người mẹ có thể cảm nhận được điều gì đó. Tôi không biết liệu mình có thực sự chắc chắn hay không, nhưng tôi đã có cảm giác ấy”, bà nói.

Khu rừng Pine Barrens ở bang New Jersey, Mỹ. Ảnh: People. ↵

Trong khi cuộc điều tra về cái chết của Lopez vẫn tiếp tục, bà Quackenbush phải đối mặt với nỗi đau mất đi không chỉ con gái mà cả hai người con trai.

Con trai cả của bà, Michael, qua đời do tự tử vào năm 2015. Mười tháng sau, người con trai út cũng tên Michael, từng phục vụ trong lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ và trở về từ Afghanistan, tử vong trong một vụ việc liên quan đến phương tiện giao thông tại bang Florida.

Theo WPVI, dù cả ba người con đều qua đời trong những hoàn cảnh đau lòng, bà Quackenbush nhấn mạnh rằng họ luôn dành cho nhau tình yêu thương sâu sắc.

“Đây là một câu chuyện kinh hoàng, một câu chuyện đau lòng và vô cùng đặc biệt. Nhưng điều đó không có nghĩa là ở đây không tồn tại tình yêu thương. Đó mới chính là điều quan trọng”, người mẹ chia sẻ.