Người phụ nữ mang thai đi lang thang ở Lai Châu đã được đoàn tụ với gia đình

Công an phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu vừa hỗ trợ chăm sóc một phụ nữ mang thai đi lang thang trên địa bàn, đồng thời phối hợp xác minh, liên hệ gia đình để đưa chị trở về nhà an toàn.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin về một phụ nữ mang thai đi lang thang một mình, Công an phường Đoàn Kết đã nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ. Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ được xác định là chị H., quê ở tỉnh Nghệ An.

Nhận thấy chị H. cần được quan tâm, giúp đỡ, cán bộ công an đã động viên, đưa chị đến Trạm Y tế phường để thăm khám sức khỏe. Sau đó, lực lượng chức năng bố trí nơi ăn, nghỉ tạm thời, bảo đảm các điều kiện cần thiết trong thời gian tìm kiếm người thân.

Người nhà chị H đến đón chị trở về.. Ảnh: CA.

Song song với việc hỗ trợ chị H., Công an phường Đoàn Kết khẩn trương phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng công an địa phương tại tỉnh Nghệ An để xác minh nhân thân và tìm kiếm gia đình. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, lực lượng chức năng đã kết nối được với người thân của chị.

Đến ngày 18/10/2026, gia đình chị H. đã đến Công an phường Đoàn Kết đón chị trở về nhà an toàn.

Việc kịp thời hỗ trợ người phụ nữ mang thai gặp khó khăn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ Công an phường Đoàn Kết, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an cơ sở gần dân, sát dân, hết lòng phục vụ Nhân dân.