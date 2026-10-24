Người phụ nữ mang tài sản đi bán rồi trình báo bị lừa đảo

Trước đó, Công an xã Hải Hưng tiếp nhận trình báo của bà P.T.T. (sinh năm 1962, trú tại TP. Hải Phòng) về việc bị một đối tượng lạ mặt vào nhà dùng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau đó, Công an xã Hải Hưng đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm việc với những người có liên quan để làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, Công an xã xác định thông tin trình báo không đúng sự thật. Thực tế, bà T. đã mang tài sản của hai vợ chồng đi bán và sử dụng hết vào mục đích cá nhân. Sau đó, bà T. tạo hiện trường giả về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm che giấu sự việc và để nói dối chồng.

Tại cơ quan Công an, bà T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Người phụ nữ mang tài sản đi bán rồi trình báo Công an là bị lừa đảo.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Công an xã Hải Hưng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà P.T.T. số tiền 3.500.000 đồng về hành vi “Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”, theo điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không cố ý cung cấp thông tin sai sự thật hoặc trình báo những vụ việc không có thật đến cơ quan chức năng. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.