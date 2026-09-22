Người phụ nữ mai mối mẹ đẻ cho bố chồng, gia đình sống hòa thuận

Hai mẹ con cùng gả chung một nhà thu hút nhiều sự chú ý. Ảnh: HK01

Một câu chuyện gia đình đặc biệt đang thu hút sự chú ý tại Chu Khẩu, Hà Nam, Trung Quốc, khi một người phụ nữ đã chủ động mai mối cho mẹ ruột của mình và bố chồng.

Theo chia sẻ của chị Trần, mẹ chị ly hôn khi chị mới hơn 1 tuổi và sống độc thân suốt hơn 20 năm. Trong khi đó, bố chồng chị cũng mất vợ từ khi chồng chị mới 5 tháng tuổi. Sau đó, ông không tái hôn và cũng sống một mình hơn 2 thập kỷ, trang HK01 đưa tin.

Về làm dâu, thấy bố chồng là người tốt bụng, tính tình hòa nhã, chị Trần cùng chồng nảy ra ý định mai mối cho hai người.

Ban đầu, cả hai đều từ chối vì cảm thấy mối quan hệ này khá đặc biệt và lo ngại những lời bàn tán từ bên ngoài.

Tuy nhiên, trước sự động viên của các con, hai người quyết định thử tìm hiểu nhau. Sau một thời gian tiếp xúc, họ nhận thấy khá hợp nhau và có cuộc sống hòa thuận.

Năm 2021, hai người chính thức đăng ký kết hôn và đến nay đã chung sống gần 5 năm. Kể từ khi mẹ ruột và bố chồng trở thành vợ chồng, chị Trần cho rằng cuộc sống gia đình có một thay đổi khá thú vị.

“Trong nhà không còn mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu”, chị nói.

Theo chị Trần, mẹ ruột sau khi trở thành mẹ chồng vẫn rất gần gũi với con gái. “Mẹ ruột biến thành mẹ chồng, mình muốn nói gì thì nói, mẹ cũng không để bụng”, chị chia sẻ.

Câu chuyện khiến nhiều người tò mò liệu một cuộc hôn nhân giữa hai người vốn là thông gia có được pháp luật công nhận hay không. Theo Điều 1048 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, những người có quan hệ huyết thống trực hệ hoặc quan hệ huyết thống trong phạm vi ba đời theo dòng bên bị cấm kết hôn.

Trong trường hợp này, mẹ của chị Trần và bố chồng chị chỉ có quan hệ thông gia được hình thành từ cuộc hôn nhân của các con, không có quan hệ huyết thống.

Vì vậy, họ không thuộc nhóm thân thích bị pháp luật cấm kết hôn. Nếu cả hai đều độc thân, tự nguyện kết hôn, việc đăng ký kết hôn được xem là hợp pháp.